Mirel Idorași ar fi refuzat să înapoieze mașina de serviciu, așa că foștii săi colegi i-au chemat poliția la poartă și au ridicat autoturismul cu forța. Mirel Idorași respinge toate acuzațiile și cere să i se achite restanțe salariale de 60.000 de euro.

După incidentele din mai, când fostul șef al Gărzii Forestiere București a fost scos cu forța din birou și încătușat, Mirel Idorași a fost amendat și inculpat pentru sustragere sau distrugere de înscrisuri. Zilele trecute a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Conflictul cu Garda Forestieră, de unde a fost concediat în iunie, a continuat însă. Cu o nouă acuzație:

Alexandru Dumitru, Garda Forestieră București: „Sustragerea unui autovehicul. Acest autoturism se află încă la domnia sa acasă.

Reporter: A refuzat să îl predea?

Alexandru Dumitru, Garda Forestieră București: În repetate rânduri. Nu are proces-verbal. Pur și simplu a spus că acest autoturism îi aparține de drept și refuză să îl restituie.”

Mașina a fost găsită cu ajutorul unui localizator GPS. Mirel Idorași respinge categoric acuzațiile și afirmă că nu ar fi înapoiat mașina în primul rând pentru că ar fi defectă.

Mirel Idorași, fost șef al Gărzii Forestiere București: „Acele presupuse sustrageri erau în perioada când eu eram conducătorul instituției și aveam obligația să verific stadiul acelor documentații, trebuia să le vizez. Pentru mașină nu am primit absolut nicio notificare. Din contră, trebuiau să îmi trimită o notificare prin care trebuie să predau toate documentele, toate bunurile pe care le am în gestiune. Eram inspector șef.”

Până la venirea polițiștilor, soția lui Idorași a predat cheia mașinii, talonul și cardul de carburant folosit, potrivit celor de la Garda Forestieră.

Corespondent Știrile ProTV: „Mașina va fi expertizată într-un service autorizat și toate cheltuielile iscate de eventuale reparații îi vor fi imputate fostului director Mirel Idorași.”

Mirel Idorași susține că va continua, la rândul său, procedurile împotriva Gărzii Forestiere București. Pe de o parte, a contestat concedierea pentru că nu a fost audiat în comisia de disciplină. Pe de altă pretinde să i se plătească restanțe salariale de 60.000 de euro, din care 20.000 sunt în faza de executare silită. Idorași va fi cercetat însă și pentru un presupus abuz de încredere.