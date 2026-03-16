În 2024, antreprenorul tech din Sydney, Paul Conyngham, a aflat că câinele său, Rosie, are cancer. Dar după ce a încercat să combată diagnosticul cu chimioterapie și intervenție chirurgicală tumorile au persistat, iar Rosie s-a îmbolnăvit și mai tare, scrie Yahoo News.

Așa că a apelat la inteligența artificială și, în cele din urmă, a dezvoltat un vaccin personalizat mRNA împotriva cancerului, cu ajutorul unor cercetători.

ChatGPT i-a sugerat imunoterapia și l-a îndrumat pe australian către Centrul Ramaciotti pentru Genomică de la Universitatea New South Wales (UNSW).

Deși Conyngham nu are pregătire medicală, el este inginer în electrică și calculatoare. După ce a contactat universitatea, i-a convins pe cercetătorii de acolo să îl ajute și a plătit pentru secvențierea genomică a lui Rosie realizată UNSW. Apoi a început să analizeze ADN-ul.

„Am conceput un plan”

„Am apelat la ChatGPT și am conceput un plan despre cum să fac asta”, a declarat Conyngham pentru The Australian.

El a folosit și AlphaFold, un instrument AI dezvoltat de Google DeepMind, pentru a găsi proteine mutate care ar putea fi ținte potențiale pentru tratament. Deși a fost identificat un tratament de imunoterapie care părea potrivit pentru Rosie, compania farmaceutică nu a vrut să îl furnizeze.

Atunci a intervenit directorul UNSW RNA Institute, care a folosit datele lui Conyngham pentru a dezvolta un vaccin mRNA personalizat în mai puțin de două luni.

„Este prima dată când un vaccin personalizat împotriva cancerului este conceput pentru un câine”, a spus Pall Thordarson pentru The Australian. „Ne aflăm încă la frontiera imunoterapiilor împotriva cancerului — iar în cele din urmă vom folosi această tehnologie pentru a ajuta oamenii. Ceea ce ne arată Rosie este că medicina personalizată poate fi foarte eficientă și realizată într-un timp relativ scurt, cu tehnologia mRNA.”

Starea de sănătate a cățelului s-a îmbunătățit

Rosie a primit prima injecție a tratamentului în decembrie anul trecut, apoi un rapel în februarie. Majoritatea tumorilor s-au micșorat. Deși nu au dispărut complet, starea de sănătate a lui Rosie s-a îmbunătățit.

Într-un fir de postări pe X sâmbătă, Thordarson a spus că povestea lui Rosie demonstrează că tehnologia poate „democratiza” procesul de proiectare a vaccinurilor împotriva cancerului.

El a avertizat că Rosie s-ar putea să nu fie vindecată, deoarece unele tumori nu au răspuns la vaccin, deși tratamentul i-a oferit mai mult timp. Totuși, Conyngham consideră că merită.

„În decembrie avea energie scăzută deoarece tumorile îi puneau o povară uriașă asupra organismului”, a declarat el pentru The Australian. „La șase săptămâni după tratament eram în parcul pentru câini când a văzut un iepure și a sărit gardul ca să îl urmărească. Nu îmi fac iluzii că este un leac, dar cred că acest tratament i-a oferit lui Rosie mult mai mult timp și o calitate mai bună a vieții.”



