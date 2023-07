Studiu: Aproape jumătate din firmele active din România, cu cifră de afaceri de peste 10.000 lei, au femei în acționariat

Mai mult, una din patru companii sunt deținute integral de femei, aceste fiind rezultatele unui studiu recent al ING Bank România în parteneriat cu Impact Hub și Bravva Angels.

Care sunt calitățile femeilor în afaceri și cum poate sprijini banca antreprenorii a explicat Luana Sorescu, Head of Clients, divizia Business Banking, ING Bank România, la emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică.

Luana Sorescu: „Ce am remarcat noi este că femeile sunt mult mai predispuse spre stabilitate, spre o creștere organică și apreciază mult mai mult un nivel ridicat de predictibilitate. (…) De asemenea, ce am mai remarcat este că profitabilitatea este mult crescută în rândul companiilor deținute de femei. Acest lucru ne arată exact atenția către eficiență, către măsuri de a crește randamentul, în detrimentul celor de extindere a afacerii și, poate, concentrarea lor pe măsuri mai puțin riscante. Avem în rândul companiilor cu acționariat majoritar feminin o rată a profitului net medie per companie de 15%. Este aproape dublu față de procentul realizat de companiile cu acționariat majoritar masculin, care este de 8,3%.”

Programe de mentorat speciale pentru femei, din toamnă

„Interesul femeilor este pentru ajutorul dat de comunitățile de antreprenori, pentru evenimente de educație, de networking, dar și pentru programe de mentorat. Noi ne străduim să fim alături de clienții noștri și să-i ajutăm să își dezvolte afaceri, să fim alături de ei în a adăuga o cărămidă și tot câte una, câte una, la afacerea lor. Și de aceea, vrem să lansăm în acest an și un program de mentorat special dedicat femeilor antreprenor din România”, a mai spus Luana Sorescu.

Cum poate sprijini banca antreprenorii pentru a-și dezvolta afacerile

Luana Sorescu: „Noi în ING am lansat o campanie, “Banking și mai și pentru afaceri mici și mijlocii”, care reflectă filozofia noastră, anume de a fi alături de clienții noștri, de a-i asculta și de a le oferi instrumente potrivite pentru nivelul de dezvoltare al afacerii lor. (…) De exemplu, am îmbunătățit experiența clientului în aplicația de internet banking ING Business, iar acum peste 70% din utilizatori sunt utilizatori ai acestei aplicații pe varianta mobilă, pe telefon.“

Plăți contactless, direct pe telefonul mobil

„Aplicația ING SoftPOS transformă orice dispozitiv mobil Android într-un POS. Este foarte simplu de utilizat. Costurile sunt mult mai mici față de POS-ul clasic și este mult mai flexibil pentru utilizatori și pentru companii, dar și pentru cei care efectiv plătesc. În momentul de față, noi avem unul din patru clienți ING care au POS, la un an de la lansarea aplicației.”

27-07-2023 12:12