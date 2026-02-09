Titlurile de stat vin cu câteva noutăți luna aceasta. În primul rând, după o perioadă destul de lungă de stagnare, vedem dobânzi ceva mai mici, ceea ce înseamnă că și câștigurile celor care investesc în titluri de stat sunt de asemenea mai mici.

Este un semnal, statul se împrumută mai ieftin, deci se anticipează o scădere a inflației, este posibil și ca BNR să mai scadă anul acesta dobânda de politică monetară, în acest scenariu, ceea ce ar însemna și dobânzi mai mici pentru cei care au credite.

Dacă vorbim de lei, dobânzile pleacă de la 6,15% cu scadența la doi ani – față de 6,45% luna trecută, sau aproape 7% acum un an – vedem o scădere.

Cei care donează sânge primesc însă un bonus, un punct procentual în plus – posibil doar la scadența pe 2 ani. Și aici avem o noutate, de câteva luni vedem că perioada minimă este de 2 ani, nu mai există titluri de stat Fidelis pentru 1 an. Avem acum din nou din doi în doi ani, până la 6 ani cu o dobândă de 7,25%.

Și pentru economiile în euro, dobânzile au scăzut, pleacă acum de la 3,6%, cu scadența la 3 ani, până la 6% pe 10 ani față de 6,5% cât era luna trecută. Aceste dobânzi sunt valabile până vineri.

Pentru cei care vor să investească pe o perioadă mai scurtă de timp, există și titlurile de stat Tezaur, tot lună de lună. Astăzi a început o nouă emisiune, valabilă până pe 4 martie. Și aici avem scadență la 1 an – dobânda 6,1%, la fel mai mică decât luna trecută, când a fost 6,4%. Și ajungem până la 7% cu maturitate pe 5 ani.

Dacă aveți economii și vă gândiți să obțineți un câștig și să investiți în titlurile de stat, și nu știți ce să alegeți, iată care sunt diferențele între cele două tipuri. În primul rând de scadență, din 2 în 2 ani, dar este diferită, apoi suma minimă. Pentru Fidelis e nevoie de cel puțin 5.000 de lei sau 1.000 de euro, doar pentru donatorii de sânge este 500 de lei, în timp ce Tezaur sunt mai accesibile, pragul minim de subscriere fiind de 1 leu.

Dacă aveți nevoie de bani mai devreme, înainte de scadență, la Tezaur pierdeți dobânda, dar cum cele Fidelis sunt listate la bursă, puteți primi dobânda din acel moment.

Titlurile de stat Tezaur pot fi cumpărate foarte ușor și online, inclusiv pe ghiseul.ro, platforma unde putem plăti taxele și impozitele. Fidelis, de regulă, prin băncile partenere sau la broker. Și foarte important – câștigul nu este impozabil – la ambele.

Sunt instrumente considerate cu riscuri mici, deci potrivite pentru cei care au reușit să pună bani deoparte și care vor siguranță, de asemenea potrivite pentru oamenii care vor să economisească pe termen scurt sau mediu. Iar dobânzile sunt în continuare peste cele oferite de majoritatea băncilor la depozite – dar să nu uităm că în acest caz câștigul este impozabil.