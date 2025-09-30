(P) iBani. Piața imobiliară după majorarea TVA. Sfaturi pentru cei interesați să cumpere o locuință nouă

De la 1 august, TVA pentru locuințe a fost majorat la 21%, de la 9%, în cazul celor sub 120.000 de euro, și de la 19% pentru casele și apartamentele peste acest prag. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut cu până la 14.000 de euro.

În timp ce unii cumpărători sunt dispuși să plătească diferența, alții s-au grăbit să semneze un contract în iulie, pentru a beneficia de TVA redus ori s-au îndreptat către locuințe vechi, fără TVA.

În această ediție a emisiunii iBani, moderată de Ștefana Todică, vedeți cum evoluează prețurile, care sunt așteptările pentru perioada următoare și la ce să fie atenție cei care au nevoie de un împrumut de la bancă. Invitații acestei ediții sunt Daniel Nanu, manager XpertCasa BCR, si Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Când vine vorba de cumpărarea unei locuințe, o decizie majoră în viața fiecăruia, prima întrebare este: “E un moment bun?”

Dan Niculae: “Din perspectiva asta pur de moment, probabil că prețurile pentru celelalte locuințe, piața veche, se vor aprecia ușor, ușor, pentru că cererea se mută acolo. (…)

Creșterea asta de TVA a afectat locuințele la vânzare în momentul de față. Însă ea se va propaga și către celelalte categorii de locuințe, cum ar fi, de exemplu piața veche, dar se va propaga și în viitoarele locuințe care vor fi scoase la vânzare.

E adevărat că, probabil, curba de creștere a prețului se va domoli, dar având în vedere că avem o ofertă în scădere chiar și anul ăsta și în fiecare an în ultimii 5 ani, prețurile n-au cum să scadă. (…).

Iar dacă ne uităm pe termen mai lung, adică mai lung de 4-5 ani și la relația dintre randamentele chiriilor și prețurile locuințelor în România, încă merită să-ți cumperi o locuință în loc să o închiriezi, dacă îți permiți să faci asta.”

Mulți cumpărători apelează la un împrumut la bancă atunci când cumpără o locuință. Pentru locuințele noi, un credit verde ar putea fi mai avantajos.

Daniel Nanu: “Un credit verde este de fapt un credit pentru o locuință care este mai eficientă din punct de vedere energetic și sunt câteva organisme care certifică acest lucru. Cel mai important element este certificatul de energie, care trebuie să aibă o anumită calificare. În același timp este bine de știut că o casă care este eficientă energetic aduce costuri mai mici pe perioada exploatării ei. Și atunci din punctul ăsta de vedere este mai bine pentru client. În același timp, băncile practică dobânzi mai bune dacă locuința achiziționată este eficientă din punct de vedere energetic.”

În ceea ce privește tipul de dobândă, cea fixă este în continuare preferată de cei mai mulți cumpărători.

“În acest moment dobânzile fixe sunt mai mici decât dobânzile variabile. Sunt câteva avantaje pentru dobânda fixă. Primul și cel mai important, poate, este că acel client știe la ce să se aștepte măcar pentru prima parte a dereluării acelei finanțări 3 ani, 5 ani, știe care sunt costurile, care este rata, știe că nu se poate modifica pe o perioadă de 3-5 ani, apoi, ulterior, oricum există soluții de refinanțare sau de acoperire a ratei și după această perioadă”, a mai spus Daniel Nanu.

Care sunt criteriile de alegere a unei locuințe

Dan Niculae: “Criteriile în ultimii ani s-au cam schimbat. Locația e pe primul loc și e ceva normal, toata lumea întelege de ce locația e cea mai importantă. Important de menționat e că bugetul era înaintea locației acum câțiva ani. Asta pune presiune și pe bugetul clienților, pentru că, mai ales dacă apelează la un credit, încearcă să maximizeze suma împrumutată, ceea ce în Vest poate e de neconceput să ai un grad de îndatorare de 40%, de exemplu. Locația influențează calitatea vieții, oamenii înțeleg beneficiul ăsta.”

Cumpărarea unei locuințe durează, în medie, trei-patru luni. În ceea ce privește doar aprobarea creditului, durata a scăzut.

Daniel Nanu: “Noi am tot scurtat această perioadă, ea cumva poate se mai amplifică din cauza procedurii de semnare la notariat, care este o procedură care implică mai multe părți. În schimb, tot procesul de dinainte am reușit să-l digitalizăm.

Deci, tot acest proces poate să dureze în funcție de disponibilitate actelor și o săptămână, așa încât nu, nu mai e o problemă din punctul ăsta de vedere. “

Mai multe informații despre cum puteți verifica o locuință înainte de a o cumpără, evoluția pieșei sau dacă pot cumpăra împreună și parteneri necăsătoriți puteți vedea în cadrul emisiunii iBani.

Articol susținut de BCR!

