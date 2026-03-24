Potrivit unui studiu realizat de Ipsos pentru ING, românii sunt interesați atât de costuri reduse pentru tranzacții, cât și de protecție financiară. 9 din 10 respondenți spun că își doresc plăți și retrageri fără comisioane, 80% ar vrea dobânzi preferențiale, iar 78% ar fi interesați de asigurări medicale incluse în pachetele bancare. Studiul a fost realizat în octombrie 2025 pe un eșantion de 1.610 respondenți din mediul urban, cu vârste între 18 și 65 de ani.

Despre cum arată noile tipuri de conturi bancare a vorbit Roxana Petria, Tribe Lead Daily Banking & Investments, ING Bank România, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Roxana Petria: „Băncile trec de la simplul cont curent sau de la cardul de salariu, cum este cunoscut, la ceea ce astăzi numim pachete de conturi curente, care conțin, pe lângă funcționalitățile unui cont curent și ale unui card, beneficii care pot fi din sfera asigurărilor, cursuri valutare, cash-back și altele”.

Costurile acestor pachete diferă în funcție de beneficii, dar sunt mai reduse decât fiecare contractat separat.

„E o posibilitate aceasta, într-adevăr, să achiziționezi unele dintre aceste beneficii separat. Asigurarea de călătorie este foarte adesea cumpărată separat de către clienți. Asta înseamnă că dacă călătorești de câteva ori pe an, trebuie de fiecare dată înainte să pleci să te gândești să ai asigurare. În plus, atunci când sunt incluse într-un pachet, beneficiile respective sunt cumpărate angro de către bancă și practic sunt incluse în pachet, iar prețul poate fi mai convenabil”, a explicat Roxana Petria.

Pachetele pot include și asigurări de sănătate pentru afecțiuni grave.

Roxana Petria: „Când vorbim de aceste afecțiuni grave, vorbim de nouă afecțiuni, dintre care cele mai cunoscute și temute sunt cancerul, infarctul miocardic, Alzheimer. (…) Procesul este simplu, contactezi asiguratorul, furnizezi un simplu email cu documentele de diagnostic al bolii respective și în câteva zile, una-două, deci vorbim de un termen foarte scurt, banii sunt virați clientului ca acesta să se poată beneficia exact atunci când are nevoie”, spune Roxana Petria.

În astfel de cazuri, asigurarea nu acoperă doar titularul contului, ci și copiii. La fel și în cazul asigurărilor de călătorie.

„Când călătorim, de cele mai multe ori călătorim cu familia și practic asigurarea acoperă atât titularul, cât și familia, partenerul sau soțul și copiii, până la cinci copii. De asemenea, această asigurare are și ea un proces foarte simplu. În primul rând vezi statusul asigurării în aplicație. Iar dacă ai, să zicem, un incident și vrei să-l raportezi către asigurator, e nevoie de un simplu apel”, a mai spus Roxana Petria.

*Articol susținut de ING