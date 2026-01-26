Cea mai ușoară soluție pentru un buget lunar pentru monitorizarea cheltuielilor și a veniturilor, a economiilor, poate fi chiar aplicația băncii unde aveți contul. Verificați dacă are această opțiune pentru că include automat toți banii care intră în cont și cheltuielile fără să trebuiască să mai introduceți separat.



În general, cu ajutorul inteligenței artificiale se fac automat categorisiri, poate da sfaturi despre cât ar trebui să economisim și așa mai departe.

Aplicații care ajută la planificarea bugetului

Sunt foarte multe persoane care folosesc aplicații. La fel, majoritatea folosesc AI ca să arate unde cheltuim cel mai mult, ce plăți recurente avem, poate abonamente de care am uitat.

De exemplu, Spendee. Aici poți introduce manual cheltuieli, dar de asemenea poți scana bonuri ori poți conecta un cont bancar sau mai multe, astfel încât aplicația să poată lucra automat pentru a face un buget.

Există și aplicații care au o opțiune de chat cu un robot - cum este Bilance, de exemplu. Poți pune întrebări personalizate și face o analiză în funcție de comportamentul din ultima lună. Am întrebat cum putem strânge mai mulți bani cum și am introdus câteva cheltuieli fictive.



Corespondent PRO TV: „A sugerat să mănânc mai puțin în oraș sau să fiu mai atentă la cumpărături. Dar și câteva sfaturi despre cum aș putea să îmi gestionez mai bine bugetul”.

De asemenea, mai sunt și alte aplicații gratuite - cel puțin pentru o parte din funcții. Cum este Money Manager care nu doar că monitorizează cheltuielile, dar poți seta și un buget astfel încât să te atenționeze atunci când depășești suma pe care ți-ai planificat-o.

Și nu în ultimul rând, există și opțiunea de AI conversațional, adică să folosești o aplicație ca Chat GPT. Poate să ne explice ce vedem în aceste aplicații, dar poate și să ne analizeze bugetul și să dea sfaturi sau chiar să facă scenarii.



Corespondent PRO TV: „De exemplu am întrebat cum ar fi mai avantajos, să mai rămân în chirie o perioadă sau să cumpăr o garsonieră. Foarte important de spus este că aceste instrumente nu ne pot opri din cheltuit, disciplina este tot la noi și este bine să analizăm foarte atent sfaturile - pentru că aceste instrumente nu știu cât de stabil este jobul nostru, ce riscuri ne permitem, ce planuri avem sau cum se pot schimba planurile, adică deciziile trebuie să fie ale noastre. Inteligența artificială ne poate ajuta să vedem mai clar ce se întâmplă cu banii noștri, dar disciplina, prioritățile și deciziile rămân umane”.

