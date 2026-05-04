La ce să fie atenți cei cu venituri extrasalariale și cât datorează aceștia statului, în funcție de sumele obținute, a explicat Andreea Gheorghe, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

De anul acesta, procedura este mai simplă. ANAF pune la dispoziția contribuabililor declarația precompletată, astfel încât să nu fie nevoie decât de o verificare a informațiilor. Nu este singura schimbare, însă.

Andreea Gheorghe: “Principala schimbare de anul acesta este că nu mai trebuie să estimăm veniturile pentru anumite categorii de venituri. Trebuia să estimăm și veniturile pe anul în curs, lucru care făcea toată această depunere mult mai greoaie. Erau și niște declarații rectificative implicate dacă veniturile estimate nu erau corecte. Și atunci ANAF a eliminat această secțiune, ceea ce este foarte bine.”

Teoretic, în declarația unică se completează veniturile care urmează să fie impozitate. Totuși, există și excepții. De exemplu, pentru dobânzile bancare, impozitul este reținut automat de bancă. Asta nu înseamnă însă că putem ignora complet aceste venituri. Dacă veniturile extrasalariale depășesc un anumit prag, apare obligația de a plăti contribuția la sănătate.

Andreea Gheorghe: “Trebuie să ne uităm la totalul veniturilor pe care le obținem, indiferent de natura acestora. Trebuie să le adunăm pe toate și, dacă suma acestor venituri depășește valoarea a șase salarii minime brute pe economie pentru anul 2025, se va avea în vedere salariul minim de 4.050 lei, atunci va trebui să achităm contribuția de asigurări sociale de sănătate.”

Ce trebuie să știe cei investesc în acțiuni

“Dacă doar deținem acțiuni sau orice titluri de valoare, simpla deținere nu este impozitată. Totuși, în momentul în care le vindem, se face o diferență între valoarea achiziției și valoarea pe care am încasat-o atunci când am vândut. Și, practic, doar acel câștig, dacă este pozitiv, se va impozita. Și aici aș vrea să menționez un lucru: este important să știm cu ce tip de broker lucrăm. Dacă este un broker din România, atunci acel broker va reține și va calcula impozitul și atunci noi avem în vedere să declarăm venituri doar dacă va depăși plafonul pentru contribuția la sănătate. Însă, dacă este un broker din străinătate, trebuie să declarăm noi atât impozitul pe venit, cât și contribuția la sănătate, dacă este cazul“, a explicat Andreea Gheorghe.

