Apa din piscină avea aproximativ 50 de centimetri, iar anchetatorii au cerut o expertiză medico-legală pentru a afla ce anume a dus la moartea copilului.

Copilul venise în vizită la bunici, în comuna Dobrești, din Dolj, împreună cu mama sa, fratele de 7 ani și sora, de 6 ani. Cei mici ar fi fost lăsați o vreme în grija străbunicii, timp în care băiețelul s-ar fi îndepărtat. A fost găsit în piscina din curte, în apa adâncă de aproximativ 50 de centimetri.

Echipajele medicale chemate de urgență au încercat zadarnic să-l readucă la viață.

Nu se știe cât a stat copilul în piscină până să fie descoperit de membrii familiei, care erau în grădină, la cules de căpșuni.

Oamenii legii au dispus și o expertiză medico-legală în acest caz.