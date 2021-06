iBani. Top 5 riscuri în investiții. Cum ne afectează inflația și care sunt soluțiile

Scăderi ale pieței, inflație sau volatilitate. Sunt riscurile cu care se confrontă orice investitor, însă chiar dacă vorbim de factori externi, sunt tot sub controlul nostru și chiar putem profita de astfel de momente pentru a maximiza rezultatele.

Important este să fim pregătiți, să facem un plan de care să ne ținem și să nu ne lăsăm conduși de emoții.

Iată, așadar, un top 5 al riscurilor în investiții:

1. Planificarea și riscul de nerealizare al obiectivelor

2. Inflația – riscul nevăzut

3. Emoțiile și riscul comportamental

4. Riscul de volatilitate

5. Riscul de pierdere

Mihai Purcarea - CEO BRD Asset Management, membru în board-ul Asociației Administratorilor De Fonduri a fost invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani și a explicat care sunt soluțiile pentru problemele care pot apărea atunci când investim.

Citește și iBani. Top 5 principii pentru investiţii de succes

Ștefana Todică: Care sunt riscurile cu care ne putem confrunta atunci când investim?

Mihai Purcărea: ”De cele mai multe ore când vorbim de riscuri vorbim de falimente, scăderi ale pieței, sunt lucruri captivante, însă în momentul în care ne facem un plan financiar și vorbim de propria noastră investiție, acelea sunt oarecum riscuri secundare, pentru că în primul rând suntem influentați de lucruri pe care le putem controla respectiv: planificarea, să avem un plan coerent, să ținem cont de inflație. Emoțiile, iarăși, o să povestim, un factor extrem de important în riscul nostru investiționat și doar într-adevăr apoi volatilitatea și riscul de pierdere”.

StirilePROTV

Ștefana Todică: Și dacă vorbim de planificare, există riscul să nu ne realizăm obiectivele. Ce înseamnă acest lucru? Cum ar trebui să ne facem planul atunci când începem să investim?

Mihai Purcărea: ”Toți avem niște dorințe. Să spunem că îmi doresc când ies la pensie să am bani, să am bani pentru copiii mei. Sunt niște dorințe. Dar dacă nu le punem un pic așezat rămân doar la nivel de dorință. Pentru o dorință este să fiu sănătos la pensie și un plan înseamnă să am 100.000 de lei la pensie, ajustat pentru inflație. Acela este un plan și pot să acționez cu el. Iarăși, în momentul în care îmi fac un plan trebuie să văd de unde plec. Fiecare plecăm de la momente diferite, avem altă situație financiară, mă uit de unde plec, îmi stabilesc obiectivele foarte bine. Ce vreau să realizez? Vreau să economisesc pentru? Până la urmă economisim cu un scop: pensie, copii, bani de zile negre, poate se întâmplă ceva, o problemă de sănătate. Dacă sunt sănătos financiar, am totuși o rezervă, s-ar putea să trec prin problema respectivă mai ușor. Ajută să am o planificare mai bună financiară, nu de dragul de a avea bani, pentru că banii au un scop, să îi folosesc, pentru a putea trece peste niște hopuri mult mai ușor în viață”.



Cum ne afectează inflația și care sunt soluțiile

Mihai Purcărea: ”Atunci când facem un plan pe termen lung, suntem afectați și de inflație. Este al doilea risc. Suntem obișnuiți cu o inflație mai mică și nu o vedem, pe termen scurt. Însă pe termen lung inflația ne face un rau fantastic, pentru că ne mănâncă banii. Soluția e să ținem cont de inflație, în momentul în care ne facem un plan. (…) Noi până la urmă suntem controlați de emoții și nu prea ne putem lupta cu ele, însă emoțiile nu-și au rost în lumea financiară, când vorbim de cifre”.

StirilePROTV

Ștefana Todică: Și dacă vorbim de riscul de pierdere?

Mihai Purcărea: ”În momentul în care vorbim de faliment este atât de simplu. Soluția este diversificarea și se poate face foarte usor. Dacă eu vreau sa investesc într-o singură companie, este clar că ne asumăm un risc imens, nu se știe ce se poate întâmpla cu acea companie, poate dă faliment, poate face niște lucruri și să nu mai aiba aceeași profitabilitate. Atunci ce pot sa fac? Diversific. Investesc în mai multe acțiuni, obligațiuni, imi creez un mix, investesc poate în mai multe țări. Urmatorul Amazon, Netflix, nu știu dacă va veni din România, poate va veni tot din America sau din Franța sau din China. Important, pentru că am vorbit și de inflație, contează foarte mult să investesc și în depozite, obligațiuni, care îmi dau acea stabilitate și este foarte bine sa o am, dar este foarte important să investesc în acțiuni și în instrumente cu venit variabil care să mă protejeze de inflație. Numai de a fi protejat, indifferent ce se întâmplă, că eu nu stiu ce se întâmplă maine, scade, crește, criză, creștere economică”.