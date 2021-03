iBani. Cele mai apreciate cinci mașini electrice din România, prezentate de expertul auto Adrian Mitrea

Cu un cost de deplasare care variază între 10 lei/100 de km, dacă vorbim de încărcarea acasă și 30 de lei/100 km la stațiile rapide sau chiar gratis la unele stații, cererea de mașini electrice a explodat anul acesta.

Așa că și Ministerul Mediului a dublat bugetul Programului Rabla Plus, pentru mașini electrice și hibride și a majorat ecobonusurile pentru autoturismele cu emisii reduse.

Despre avantajele financiare ale unei mașini nepoluante a vorbit Adrian Mitrea, jurnalist auto, invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

Puteți vedea în cadrul emisiunii care sunt avantajele și dezavantajele celor mai apreciate 5 modele electrice în România, în cât timp este amortizat prețul unei astfel de mașini și sfaturi utile pentru cei care se gândesc la o astfel de achiziție.

Ștefana Todică: Ce tip de mașină recomanzi?

Adrian Mitrea: Nu exista mașină bună universală, există mașini pentru fiecare scop, există mașini de oraș, de familie, mașini de drumuri mai lungi. În privința motorizării, mai mult ca niciodată este importantă alegerea. De ce spun asta? Pentru că deja avem o tendință europeană, care vine și în România repejor, aceea de a ne îndepărtă de motorul pe combustie. Asta înseamnă că în perspectivă cumva ar trebui să ne uităm la mașini mai degrabă pe benzină decât diesel, dacă tot vrem ceva pe combustie, mai degrabă plug-in hibrid, decât pe benzină și mai degrabă electrice decât plug-in hibrid, dacă ne uităm la ce mai îndepărtat orizont. Adică o mașină pe benzină sau diesel cumpărată în 2021, cineva care se gândește să o țină 10 ani de zile, este posibil ca după 10 ani să o caseze direct, să nu mai aibă client pentru ea. Știu că sunt un pic poate alarmist sau un pic fantastic ce spun, dar aceasta este direcția pe care a pornit toată Europa și noi fiind parte din acest scenariu nu avem cum să o jucăm altfel.

Ștefana Todică: Ministerul Mediului ne încurajează să cumpărăm astfel de mașini, pentru că sunt destul de mari primele, cel puțin pentru mașina electrică e cea mai mare din Europa. Pentru Rabla Clasic avem anul acesta majorări. Prima de casare este acum 7.500 de lei, ecobonusul pentru mașini hibrid este mai mare cu 500, adică 3.000 de lei și 1.500 de lei pentru mașini cu emisii reduse, astfel că dacă vrem să cumulăm aceste bonusuri putem să ajungem la o reducere din prețul mașinii de aproape 2.500 de euro. La Rabla Plus, prima este de 45.000 de lei pentru mașină electrică și 20.000 de lei pentru hibrid plug-in, dar anul acesta a fost dublat bugetul, adică mai mulți români pot să își cumpere prin acest program mașini nepoluante.

Ștefana Todică: Anul trecut a crescut interesul românilor pentru mașini hibrid plug-in, vânzările au crescut de 2,5 ori. Care e diferența și de ce ai încuraja pe cineva să cumpere o astfel de mașină?

Adrian Mitrea: Dacă ne uităm pe acest grafic vedem că avem o creștere mare la mașinile hibride plug-in și cele care nu sunt plug-in, adică cele care nu se pot alimenta și de la o priză. E greu pentru cineva să aleagă între anumite tipuri de hibrid. Aceste mașini hibride, umbrela de hibrid îmbracă foarte multe tehnologii și poate să fie la un moment dat ușor confuzant pentru client. Interesul pentru aceste mașini a crescut pentru mai multe motive: în primul rând, se încadrează la cea mai mare bonusare din sfera de programe, exceptând mașinile full electrice. Ai situația asta fericită, în care poți să cumperi o mașină care nu te restricționeaza ca durată de deplasare sau ca autonomie, pentru că poți oricând să alimentezi cu benzină și mergi mai departe, care are un ecobonus foarte bun. Deci, acesta este motivul pentru care aceste mașini au câștigat popularitate. După mine, plug-in hibridul și hibridul în general reprezintă o soluție tranzitorie către electromobilitate, deci direcția pe care cu toții o avem în minte este mașina electrică. Și chiar și cei care au deja o mașină hibridă sau plug-in hibridă spun că următoarea lor mașină va fi una full electrică, pentru că marele avantaj al mașinii plug-in hibrid după ce ai cumpărat-o este că ea te obișnuiește cu alimentarea la priză, în fiecare zi sau de câte ori ai ocazia, capeți această deprindere și o să spui în sinea ta: băi, nu e chiar așa de rău. Și atunci te gândești automat că următoarea ta mașină va fi electrică. Este o fază tranzitorie, este noul diesel. Hibridul și hibridul plug-in este exact pe poziția pe care era diesel-ul acum 20 de ani. Este o fază de tranziție către un motor mai eficient, mai puțin poluant, dar momentan pentru clienți reprezintă soluția cea mai bună.

Dacia Spring- plusuri și minusuri

Ștefana Todică: Am văzut o explozie de precomenzi pentru noua Dacie electrică. În primele două zile au fost peste 4.000 de oameni care au comandat această mașină. Prețul este, evident, foarte interesant la această mașină. Pe site scrie de la 7.700 de euro prin Programul Rabla. Față de celalalte mașini electrice, crezi că acesta este singurul avantaj?

Adrian Mitrea: Sigur că Dacia Spring e o mașină care se vinde în principiu prin prisma prețului, dar discursul s-a schimbat foarte mult. Și de ce spun asta: dacă în 2020 vorbeam că cine are 20.000 de euro ar trebui să fie ignorant să nu ia măcar în calcul o mașină electrică, ei bine acum acest discurs se mută. Dacă ai 10.000 de euro pentru o mașină nouă, ar trebui să fii ignorant să nu iei în calcul măcar Dacia Spring. Mai ales dacă e o mașină pe care o folosești preponderent în oraș, pentru că pentru oraș este o soluție foarte bună și mașini ca Dacia Spring vor mai veni. Nu chiar la 7.700 de euro prin Rabla Plus, dar undeva la 9.000 de euro, mai sunt și alte opțiuni, de la Volkswagen, de la Skoda, acele mașini de dimensiuni comparabile și vor mai veni și altele. Deja putem să vedem că în 2021 vorbim de mașini electrice care au prin acest program un preț de sub 10.000 de euro, lucru care nu se întâmpla acum un an și cu siguranță nu se întâmpla acum trei sau patru ani.

Ștefana Todică: Care ar fi minusul acestei mașini?

Adrian Mitrea: E o mașină cu adresabilitate urbană din mai multe motive: în primul rând dimensiunile. Este o mașină mult mai mică decât credeți că este dacă ne uităm la aceste fotografii. În scurt timp o să o vedem și pe stradă și toată lumea o să înțeleagă cam cât de mare e. Nu este cu mult mai mare decât un Volkswagen e up sau un Fiat Panda, ceva de genul ăla. Este ca un Fiat 500 un pic mai mare și care are cinci uși, dar nu e o mașină mare.

Ștefana Todică: Dar am văzut că portbagajul este destul de mare.

Adrian Mitrea: Da, dar ea e o mașină destul de micuță. Cu alte cuvinte, nu e o mașină cu care să bați autostrăzile toată ziua. Sigur că pentru un mers pe un drum național, lejer, poate să își facă treaba foarte bine. Pentru navetă e o mașină foarte bună, pentru cineva care stă în zona metropolitană a marilor orașe și vine în oraș la lucru. Dacă vorbim de o navetă de 20-30 de km pe zi, mașina asta e perfectă, mai ales dacă e cumpărată de cineva care stă la casă și atunci persoana respectivă are unde să o încarce. Dacă măcar la unul dintre capetele drumului tău ai un loc de încărcare, fie la birou, fie acasă, genul acesta de mașină, orice electrică în general, este foarte potrivită.

Problemele mari sunt în marile orașe, unde s-a construit foarte mult pe verticală, cum este și cazul Capitalei, unde locurile de parcare oricum sunt puține, ce să mai vorbim și de locuri de încărcare. Asta ar fi problema, dar pentru cine face naveta și stă la casă, o mașină electrică în 2021 este aproape un imperativ.

Volkswagen ID.3- plusuri și minusuri

Ștefana Todică: Am făcut o selecție cu cele mai apreciate mașini electrice în România, în primele două luni ale anului. Pe următorul loc este acest Volkswagen ID.3. E o mașină destul de nouă, dar care a prins repede la public.

Adrian Mitrea: A prins repede pentru că e o mașină care combină multe elemente care contează pentru client. Adică este o mașină spațioasă, e mai mare decât un Golf sau un e Golf, pe care îl înlocuiește ca producție, are cinci locuri, are un portbagaj generos și o autonomie reală care se duce spre 300 de km sau chiar peste. Deci, o medie anuală este undeva la peste 300 de km cu aceasta mașină și când spun media anuală vorbesc de o medie pe care poți să o calculezi lună de lună, incluzând și momentele în care autonomia poate să fie foarte mică sau foarte mare. De exemplu, iarna la o mașină care are o medie anuală de 300 de km, autonomia reală poate să fie sub 200 de km, iar vara poate să se ducă peste 400. De asta fac această mențiune, pentru că este important pentru client să știe că atunci când se uită în fișa cu specificații a unei mașini electrice care o autonomie omologată de să zicem 420 de km, cum are ID.3, aceea este o autonomie maximă posibilă. Da, poți să o atingi, dar în niște condiții specifice. Valabil și pentru Dacia Spring, care are 220 de km sau 305 în oraș.

Renault Zoe- plusuri și minusuri

Adrian Mitrea: ID.3 a prins pentru că e mare, spațios și vine la cel mai bun preț pe care îl poate avea o mașină electrică de asemenea dimensiuni, cu asemenea performanță. Și în categoria aceasta, de mașină care oferă un pachet foarte bun, se afla și Renault Zoe. Și ea are la fel, o clasă un pic mai jos ca segmentare ca ID.3, este un model imbatabil și se vede experiența Renault de a produce mașini electrice de 7-8 ani.

Ștefana Todică: Pentru cine recomanzi această mașină? Poate fi mașina principală într-o casă?

Adrian Mitrea: Mă bucur că îmi pui întrebarea asta, pentru că discuția despre mașina principală naște o provocare interesantă. La o familie care are două mașini acasă, dintre care una electrică, mașina principală este de fapt cea electrică, iar mașina secundară este cea pe combustie, cu care poate pleacă în weekend familia respectivă. Deci, în acest scenariu de utilizare cu două mașini, dintre care una electrică, prima mașină este cea electrică, iar cea pe combustie este de rezervă și pentru deplasările mai lungi.

Ștefana Todică: Renault Zoe - Care ar fi totuși punctul slab al acestei mașini?

Adrian Mitrea: Renault Zoe este un studiu de caz interesant din următorul motiv: prețul pe care noi îl vedem este pentru varianta de baterie mai mică. La anumite mașini electrice, multe dintre ele, avem mai mult opțiuni pentru baterie și tu vezi cumva promovată variantă care are autonomie 600 de km sau 450, dar de fapt acel model îți este propus și cu o baterie mai mică, la jumătate aproape, implicit autonomia fiind și ea la jumătate. Poți să cazi în capcana de a crede că dai 18.000 de euro pentru Renault Zoe care îți merge 400 de km. De fapt, dai 18.000 de euro pentru un Zoe care îți merge vreo 200 și ceva de km reali, 250. În aceeași situație mai sunt și mașini pentru Hyundai Kona electric, care vine în două variante de baterie. Volkswagen ID.3, de care am vorbit mai devreme, vine cu trei variante de baterie.

Peugeot e-208- plusuri și minusuri

Ștefana Todică: Peugeot e-208 - ce ne poți spune despre el?

Adrian Mitrea: Acest model de la Peugeot, care este frate cu Opel Corsa electric, sunt mașini făcute de aceeași platformă, au cam aceleași specificații și cam același preț. Ele sunt în categorie cu Renault Zoe, sunt mașini de oraș în principiu, de clasa B, la fel propuse la un preț bun prin programul Rabla Plus. Deja în această categorie de vehicule, mașinile care au propulsie electrică, sunt deja la diferențe foarte mici față de benzină sau diesel. Deci, dacă ai 20.000 de euro pentru o mașină că aceasta, tot cu 20.000 o să poți să cumperi și benzină și electric. De ce nu ai alege electric? Poate pentru că nu stai la casă sau crezi că e complicat să încarci. Dar deja diferențele de preț nu mai sunt atât de mari, pentru că Programul Rabla Plus nivelează această diferență de preț.

BMW i3- plusuri și minusuri

Ștefana Todică: Și s-a vândut foarte bine și BMW i3, deși prețul este un pic mai sus. Ce plusuri are?

Adrian Mitrea: BMW i3 are o poveste interesantă și este un studiu de caz aparte, pentru că este de fapt singura mașină premium electrică, propusă la un preț de mașină electrică de volum. Dacă ne uitam la prețul de pornire, el nu este cu mult mai mare față de un Nissan Leaf sau un Volkswagen ID.3, care sunt niște mărci de volum, cu o poziționare de marcă inferioară. Materiale mai slabe calitativ și așa mai departe. Aceasta mașină are construcție de fibră de carbon. Foarte important, este singurul automobil electric din lume construit așa, mai ales în categoria aceasta de preț. Această mașină e lansată în 2013, are 8 ani pe piață și încă stabilește standarde în fiecare an.

Ștefana Todică: Autonomia cum e?

Adrian Mitrea: Autonomia la mașinile care se cumpără acum, noi, este undeva spre 300 de km autonomie reală. Iarăși fac precizarea, mai ales pentru cei care sunt interesați de un BMW I3 la mâna a doua. Aceasta mașină, pe parcursul celor 8 ani de zile, cât a stat în producție, a avut trei variante de baterii: o baterie foarte mică, de 60 de Ah, care avea autonomie reală de 100 de km, de acolo venim, o baterie intermediară de 94 de Ah, care are o autonomie reală de vreo 200 de km și cea mai recentă variantă, cu o autonomie de vreo 300 km. Deci, pentru cei care caută un BMW i3 la mâna a doua în 2021 o să spună: ia uite, are autonomie de 300 de km, dar am găsit una din 2013 care costă 15.000 de euro, păi pe aia o iau. Dar aia nu merge 300 de km, la asta trebuie să fie atenți.

Despre mașinile electrice la mâna a doua

Ștefana Todică: Apropo de cumpărare la mâna a doua. E o investiție bună o mașină electrică? Cam în cât timp poți să o vinzi la un preț ok?

Adrian Mitrea: Piața de mașini electrică la mâna a doua e un pic atipică, în sensul în care merită mult mai mult să îți cumperi o mașină electrică nouă din România, având parte de ecobonusul de 45.000 de lei. În acest fel, mare pare din devalorizarea mașinii este amortizată de acest ecobonus, nu sunt bani pe care îi plătești tu efectiv din buzunar pentru devalorizarea ei, mai ales în perspectiva în care programul nu va mai fi la fel de generos în viitorii ani. Daca tu îți cumperi o mașină electrică cu ecobonus 45.000 de lei în 2021 și o vinzi în 2028, când poate ecobonusul nu o să mai fie atât sau nu o să mai fie deloc, tu ai beneficiat de o devalorizare amortizată de stat deja, fără să mai pierzi din valoarea mașinii. Din acest motiv, nu prea sunt atractive mașinile electrice aduse din alte țări. Dacă ne uităm la rulat în România, acolo pot fi niște oferte interesante, pentru că, de exemplu, cine a cumpărat în 2017 o mașină electrică și o vinde în 2021, acel ecobonus de 10.000 de euro cumva se transfera indirect la clientul care cumpără mașina la mâna a doua.

Investiția într-o mașină electrică se amortizează și în 2,5 ani

Ștefana Todică: Spuneai de faptul că prețurile mașinilor electrice se apropie de cel al mașinilor pe combustie, am făcut un calcul comparativ între o electrică, o hibridă și una pe benzină și m-am uitat că deși prețul inițial este mai mare, dacă te gândești în timp la prețul combustibilului s-ar putea să ajungi la aproape aceeași valoare. Eu am făcut un calcul pentru 10.000 de km pe an, cam atât merg eu, e adevărat că poate pentru unii media se apropie de 15.000, poate depășește, situațiile pot să difere foarte mult. Dar dacă ne uităm, în 3-5 ani cam tot pe la același preț ajungem.

Adrian Mitrea: Informația cheie este că o mașină electrică cu cât merge mai mulți km, cu atât e mai avantajoasă pentru client. În scenariul acesta cu 10.000 de km pe an, amortizarea ei este destul de lentă, dar totuși există. La cineva care are dublul numărului de km, atunci se amortizează în 2,5 ani. Deci ajunge să fie pe paritate cu mașina pe combustie, iar de la acel punct încolo orice km parcurs este clar în avantajul clientului. La costurile pe care le avem aici pe panou, nu vorbim și de revizii de exemplu, care contează enorm. Aici luăm în calcul un consum de combustibil, dar la o mașină electrică mentenanța este mult mai simplă, adică nu mai există toate filtrele asociate motorului, filtrul de ulei, de aer, nu mai există ulei, nu mai există eșapament. La o mașină electrică toate astea dispar. Mai rămâi doar cu un filtru de habitaclu, filtru de polen, cum se mai numește, care este destul de accesibil, până în 100 de lei, la orice fel de mașină, plus manopera.

Ștefana Todică: Foarte bine și pentru mediu, în același timp.

Adrian Mitrea: Foarte bine și pentru mediu, dar și pentru buzunar, pentru că vei ajunge să schimbi plăcutele de frână mult mai rar sau poate că nici măcar nu vei apuca să le schimbi vreodată la o mașină electrică.

Ștefana Todică: Dar la una hibrida știu că sunt ceva mai costisitoare reviziile.

Adrian Mitrea: Da, la hibrid cumva ai toate problemele motorului pe combustie și toate problemele motorului electric. Deci, dacă o mașină hibridă va ajunge să aibă probleme după niște ani când a ieșit din garanție, va fi complicat pentru utilizator. Sunt niște mașini speciale, nu există atât de mulți tehnicieni, nu sunt atât de răspândiți și costurile sunt destul de mari chiar și pentru o revizie, pentru că ai în continuare toată mentenanța motorului pe combustie asociată. Deci, mașina hibrid, din perspectiva asta a eficienței sau a costurilor, este un nonsens, dar este un nonsens de care avem nevoie, pentru a trece către electromobilitate. Lumea nu e pregătită să treacă la așa ceva. Încă.

Care este situația locurilor de încărcare din România

Ștefana Todică: Cel puțin în România pentru că, marea problemă, nu ai unde să o încarci. Așa e?

Adrian Mitrea: Da și nu. În România, noi știm că suntem țara aia cu viteză foarte bună la internet. La infrastructura electrică suntem cumva cam în aceeași situație, adică raportat la câte mașini electrice avem pe piață, în circulație efectiv, infrastructura se prezintă destul de bine. S-ar putea să sune ciudat pentru unii, dar da, infrastructura arata bine. Și când spun că arata bine, nu mă refer nu mă refer neapărat că sunt multe stații, dar ele sunt și funcționale.

Ștefana Todică: Și poți să le vezi pe aplicație.

Adrian Mitrea: Da, sunt niște instrumente pe care un utilizator de mașină electrică trebuie să le aibă la el, adică telefonul mobil cu niște aplicații dedicate instalate. Plugshare este una dintre ele, este un Waze sau Google Maps al stațiilor de încărcare, acolo utilizatorii pot găsi stațiile, pot vedea și un rating al stației respectiv acordat de ceilalți utilizatori.

Ștefana Todică: Dar tot e un pic mai complicat decât să te duci să alimentezi cu benzină. Știu că tu ai mașină electrică și știu că stai la bloc. Ce strategie ai?

Adrian Mitrea: Eu mi-am promis din 2018 că orice mașină nouă vom avea în familie va fi una electrică, așa se face că acum avem trei mașini electrice, fiecare membru al familiei conduce câte una. Ideea este că atunci ești dedicat acestui plan, găsești și soluții. Ce am făcut eu? Am mers la o clădire de birouri apropiată, care este la 500 de m de locul în care stau și am întrebat dacă nu cumva îmi pot închiria un loc de parcare unde să fie și o stație de încărcare. Și răspunsul lor a fost că se poate, ei preferând să închirieze un spațiu pe care altfel nu îl foloseau, ei au un profit, iar eu am o stație de încărcare care este doar a mea. Deci, în momentul în care să zicem că vrei o mașină electrică și stai aproape de un cora, Kaufland, Mega Image, Carrefour, orice are o parcare uriașă, du-te și ai o discuție cu administratorul acelei parcări și spune-i care este nevoia ta concretă. Este foarte probabil ca ei să răspundă afirmativ și să îți închirieze un loc de parcare cu stație de încărcare asociată. Pentru tine va fi chiar mai ieftin decât să plătești combustibilul. Faci și tranziția asta către mobilitate mai ecologică și tu scoți emisiile în oraș.

Ștefana Todică: Cum faci dacă trebuie să te duci la drum lung?

Adrian Mitrea: Am să îți spun din experiența personală. Din momentul în care am avut prima mea mașină electrică am început să fac pași mici pe lângă București, să văd cât de departe pot să ajung și cât de greu sau ușor pot să încarc. Am început cu Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Iași, Timișoara și am văzut că se poate.

Ștefana Todică: Stai la o benzinărie până se încarcă baterie? Îți ia mai mult timp drumul.

Adrian Mitrea: Da, aștept să se încarce. Pe rutele astea de tranzit majore în țară există la momentul 2021 stații de încărcare rapidă. Pentru o mașină ca multe dintre cele despre care noi am vorbit, un plin înseamnă undeva la 40 de minute, sub o oră. Deci, după ce ai condus 250-300 de km, să te oprești 40 de minute pentru o încărcare nu mi se pare chiar așa de mare tragedia. Pentru că chiar și la o mașină pe combustie după 300 de km este posibil să vrei să te oprești pentru o cafea, o toaletă sau să cumperi o apă, îți ia vreo 15 minute. Treaba asta o asociezi cu încărcarea mașinii electrice și din start nu mai este o problemă.