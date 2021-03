Criptomonedele, explicate pe înțelesul tuturor de George Rotariu de la Bitcoin România

Bitcoin, prima şi cea mai cunoscută moneda virtuală, a coborât marți dimineaţă până la 53.000 de dolari, o valoare similară cu cea de la începutul lunii martie, după ce în acest interval a depăşit pragul şi 60.000 de dolari ajungând la un maxim istoric.

Bitcoin este lider detaşat în piaţă, însă cei care investesc îşi îndreaptă tot mai mult atenţia şi către alte monede virtuale. Sunt peste 8.800 în total, iar bitcoin reprezintă acum mai puţin 60% din totalul tranzacţiilor.

George Rotariu, de la Bitcoin România, a fost invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani şi a vorbit despre bitcoin, felul în care evoluează preţul unei unităţi, tehnologia în spatele acestei monede virtuale, dar şi despre celelalte criptomonede de pe piaţă.

Ce te face să ai încredere în criptomonede?

George Rotariu: ”Eu sunt în acest domeniu de 7 ani şi jumătate. Bitcoin există din 2009, dintotdeauna au existat contestatari. Majoritatea experţilor economici încep să susţină acum criptomonedele şi spun că nu este un risc atât de mare şi în special bitcoinul nu este un risc atât de mare. Eu am încredere în această tehnologie, pentru că am studiat-o foarte bine, înţeleg cum funcţionează. Este un sistem deflaţionist, am încredere că bitcoinul nu o să dispară peste noapte, la fel cum nici aurul nu o să dispară peste noapte şi nici dolarii şi nici euro”.

Ștefana Todică: Dar e această diferenţă, că bitcoin nu există, nu este ceva ce putem vedea.

George Rotariu: ”Nu este ceva ce putem vedea, dar suntem obişnuiţi cu acest aspect. Gândiţi-vă la banii pe care îi avem în contul bancar, pe o aplicaţie dezvoltată de băncile respective, aceia sunt bani pe care nu îi vezi, vezi doar nişte cifre. Şi dacă te duci la bancă sunt convins că nu au toate sumele pe care clienţii acelei bănci le au în conturile lor electronice. Ceea ce nu se întâmplă cu bitcoin, chiar ai acei bani. Şi, de asemenea, nu cred că mai este o piaţă atât de volatilă, chiar dacă preţul fluctuează de la fiecare minut, este o piaţă liberă, şi asta o face să aibă fluctuaţii de preţ, dar pe termen lung bitcoin a făcut întotdeauna foarte bine. Spuneţi că este la modă în ultimele câteva luni, eu spun că e la modă de 10 ani bitcoin-ul”.

Ștefana Todică: ”Ultimele şase luni sunt şi lunile în care bitcoin a crescut cel mai mult. Vedem două momente importante, cel în care Elon Musk a anunţat că investeşte 1,5 miliarde de dolari şi acum câteva zile India a anunţat că are un proiect de lege prin care vrea să interzică criptomonedele. E o scădere de aproximativ 10%”.



George Rotariu: ”Da, care între timp s-a şi recuperat, acum suntem din nou aproape de 60.000 per unitate bitcoin. India e puţin în urmă, pentru că lucruri de genul acesta se mai întâmplau şi în anul 2016-2015 când China sau Rusia anunţau că urmează un proiect de lege prin care să le interzică companiilor să lucreze cu bitcoin şi aşa mai departe, ştiri care urmau să fie contrazise tot de către ei ulterior, deci pur şi simplu se făceau nişte speculaţii pe preţ şi atunci când aceste mari ţări anunţau că urmează să se interzică, valoarea bitcoin scădea, pentru că e o piaţă liberă şi oamenii reacţionează pe instinct şi la o ştire de genul ăsta. Mai ales că pe vremea respectivă principalii investitori erau retail, adică persoane fizice. Mai nou, lucrurile acestea s-au schimbat, sunt foarte multe companii mari care au investit sume importante în bitcoin şi asta mă face pe mine să cred cu tărie că bitcoin nu poate să fie influenţat de faptul că India sau orice altă ţară face un anunţ de genul ăsta, pentru că în primul rând nu ai motive să interzici această tehnologie, nu există niciun motiv plauzibil pentru a o interzice şi e foarte greu să faci asta pentru că stă în puterea oamenilor să deţină şi să cumpere bitcoin sau alte criptomonede”.



Ștefana Todică: Dar de unde ca nu va ieşi un om bogat ca Elon Musk sau chiar mai multe ţări şi să spună că nu investiţi în bitcoin, că nu e ok, şi atunci ar putea preţul să scadă. De unde ai această siguranţă?

George Rotariu: ”Sunt oameni importanţi care au spus acest lucru, care nu au crezut la început, şi atunci aceşti oameni au după ei şi un grup mare de investitiori care în general le urmează sfaturile. Şi odată ce tu ai mers într-o direcţie şi ai spus investitorilor care te urmăresc şi le-ai spus că nu crezi în tehnologia asta, bitcoin a evoluat foarte bine, a crescut foarte mult. Mie mi se pare normal că acei investitori l-au tras la răspundere, şi el trebuie să susţină punctul de vedere, chiar dacă ce s-a întâmplat contrazice teoria iniţială. Deci, au fost nume extrem de important care au vorbit la modul negativ de bitcoin”.

Cum a evoluat bitcoin în ultimii cinci ani?

George Rotariu: ”De la începutul anului 2017 până la finalul anului a avut o creştere de 2000%, practic. Era 966 de dolari. Oricum, bitcoin a avut o evoluţie pozitivă la interval de trei ani de zile, indiferent de fluctuaţiile din acest interval. Eu consider că bitcoin pe termen lung este o investiţie foarte bună”.



George Rotariu: ”Am făcut şi nişte calcule. Cineva care a cumpărat bitcoin în 2016 de 1000 de dolari are acum 134.000 de dolari. Şi dacă a cumpărat tot de 1000 de dolari în 2019, în martie, şi acum are aproape 14.000 de dolari. Pe de altă parte, în 2010, cineva pe nume Laszlo, s-a gândit să plătească pe două pizza 10.000 de bitcoin, anunţul e celebru. Aceasta a fost şi prima tranzacţie cu bitcoin. Acum, el ar fi avut 550-590 de milioane de dolari. Sunt convins că Laslo nu îi avea doar pe aceşti 10.000 de bitcoin, el este un vizionar şi la momentul respectiv a înţeles că trebuie să facă cumva utili bitcoinii şi că aceste monede pot fi folosite pentru a-ţi cumpăra bucuri şi pentru a tranzacţiona”.

Mai este rentabil să investim în bitcoin? Acum când prețul este foarte sus?

George Rotariu: ”Nu este o schemă piramidală, nimic de genul ăsta, este pur şi simplu o tehnologie revoluţionară, cumva la fel cum a fost internetul prin anii 90, când oamenii nu îl înţelegeau şi nu înţelegeau potenţialul şi uitaţi-vă cum suntem astăzi, că depindem de internet şi tot ce facem se mută către zona de online. La fel este şi tehnologia blockchain, tehnologia din spatele bitcoin. Cred că este loc aici să crească în continuare, pentru că este un activ rar. Este un aspect pe care euro sau dolarul nu îl au, din păcate. Este un număr limitat, vor fi maximum 21 de milioane de unităţi la o piaţă globală, ceea ce înseamnă un număr mic, din punctul meu de vedere. Bitcoin poate fi divizat până la 8 zero-uri, deci în curând nu o să mai vorbim de bitcoin, pentru că va depăşi valoarea de un milion de dolari, cred eu, vom vorbi în fracţii dintr-un bitcoin, poate milibitcoin, care înseamnă a mia parte dintr-un bitcoin”.

Cum cumperi bitcoin? Care e sistemul?

George Rotariu: ”Cumperi de ce sumă doreşti tu, 20 sau 50 de lei sau ce sumă îţi permiţi. Bineînţeles, în funcţie de valoarea pe care o investeşti o să primeşti 0,000... cât vine procentul dintr-un bitcoin. Poţi achiziţiona foarte simplu, noi am dezvoltat o infrastructură în România, avem o reţea de ATM-uri în toată ţara. Avem trei platforme, una pnetru investitorii care doresc să ţină bitcoin pe termen lung şi doar bitcoin. Din experienţa noastră, am văzut că cel mai mult au avut de câştigat oamenii care au cumpărat bitcoin şi nu au făcut nimic. Traderii au câştigat pe termen scurt poate mai mult, dar ulterior pe termen lung au pierdut din câştiguri. Avem şi pentru oamenii care lucrează ca traderi, care cunosc, le place să se informeze în fiecare zi despre critomonede. De asemenea, avem o platformă pentru custodie, adică oamenii care vor să aibă un portofel electronic dedicat folosesc acea platformă”.

Dacă ai nevoie de bani, poţi scoate bitcoin dintr-o platformă de tranzacționare?

George Rotariu: ”Îi poţi schimba, exact ca aurul. Nu văd nicio diferenţă. Aurul are infrastructura globală, poţi să te duci cu aurul şi ai încredere în el, ştii că poţi să iei bani pe el, adică euro sau dolari. La fel şi bitcoin, există o infrastructură la nivel global, poţi să te duci în orice tară şi să îi schimbi în monedă din ţara respectivă. Atunci, e clar că lucrurile se îndreaptă în direcţia asta a monedelor digitale şi a banilor electronici”.

Comisioane sunt destul de mari. Cât costă să faci o tranzacţie?

George Rotariu: ”Depinde. Dacă vrei să tranzacţionezi prin ATM-uri, pot fi comisioane între 3 şi 6%, dar mie nu mi se par nişte comisioane mari, mai ales având în vedere că este tehnologie nouă, totul este nou în acest domeniu. Dar există şi varianta de a utiliza platforma, unde prin transfer bancar, comisionul este mult mai mic, adică 1%, aproximativ”.

Cat de sigură este această nouă tehnologie? Poţi să ne explici ce înseamnă blockchain?

George Rotariu: ”Eu îl văd ca pe un registru unde efectiv se înregistrează orice informaţie, orice tranzacţie, orice transfer. Orice transfer pe care îl fac rămâne în acest registru tranzacţia cu ora, valoare, dată, portofelul de unde a plecat, unde a ajuns. Această informaţie se distribuie către toate serverele din toată lumea, ceea ce o face a fi imposibil de hackuit sau de schimbat. Indiferent dacă eu iau accesul la un server sau două sau cinci servere sau 1000 de servere, nu am cum să preiau accesul pentru toate din lume. Mi-ar trebui o putere de calcul care nu există în momentul acesta”.

O tehnologie care probabil va fi folosită şi în alte domenii, nu

George Rotariu: ”Da, poate fi utilizată în multe alte moduri, spre exemplu contracte inteligente. De exemplu, blockchain Etherium este diferit de bitcoin, pentru că poţi construi proiecte. Vă dau un exemplu, eu construiesc o clădire cu 150 de apartamente. Vreau să vând această clădire investitorilor, dar nu celor care îşi permit să cumpere un apartament. Atunci îi dau un număr de monede, să zicem că această clădire valorează 20 de milioane de "building coin" şi iau această unitate şi ţi-o vând ţie cu 10 dolari sau 1 dolar şi tu îţi cumperi cât vrei tu. Atunci, tu ai acţiuni dintr-o clădire. Sau, la cartea funciara, când se fac transferuri de proprietăţi, poţi să ştii clar că aceea este proprietatea ta pentru că este trecută pe blockchain şi odată ce ai un cumpărător i-ai trecut proprietatea pe numele lui, nu mai ai nevoie de nimeni altcineva să îţi confirme acest lucru”.

Pot obţine bitcoin şi oamenii care minează. Ce înseamnă acest lucru?

George Rotariu: ”Practic acele servere de care vorbeam mai devreme sunt conectate la reţeaua blockchain şi cumva rezolvă nişte ecuaţii matematica complexe printr-o putere de calcul care se modifica constant, în funcţie de numărul de servere conectate la reţea, aceasta dificultate de calcul creşte şi e nevoie de aparatură din ce în ce mai bună ca să poţi să obţii bitcoinii noi. Sună foarte complicat, dar nu este”.



În total sunt peste 8.800 de monede virtuale. Care este diferenţa de tehnologie?

George Rotariu: ”Este un blockchain diferit, este un număr diferit de unităţi de monede emise pe piaţă, în funcţie de nevoile acelei tehnologii, adică de ceea ce îşi propune să facă. Fiecare monedă reprezintă un proiect. Cum şi la început pe internet au apărut diferite business-uri care se ocupă cu diferite aspecte din internetul pe care îl utilizăm astăzi. Youtube e cu content video, Google e motor de căutare etc. La fel şi pe blockchain, fiecare criptomoneda are utilitatea ei şi în funcţie de volumul de utilizare îi creşte şi valoarea şi utilitatea. Avem şi noi un proiect în Sibiu, Elrond, care este un fel de Etherium care spune că este mai rapid, fiind o tehnologie mai nouă, poate susţine mai multe tranzacţii pe secundă şi are adăugate mai multe chestii”.

Ștefana Todică: Am văzut că în ultima vreme foarte multe companii mari au anunţat investiţii în bitcoin şi foarte mulți oameni s-au îndreptate şi către critomonede. La ce ar trebui să se uite?

George Rotariu: ”Din punctul meu de vedere, aceste noi proiecte care apar, monezi mai mici apărute pe piaţă, pot fi utilizate în termeni speculativi, pe termen scurt, unele dintre ele, nu ştiu cât de sigure sunt, pentru că ele trebuie să îşi demonstreze utilitatea, trebuie să demonstreze faptul că tehnologia lor este sigură, că ceea ce îşi propun să facă reuşesc. Ele pot creşte pe termen scurt, dar ulterior pot scădea foarte mult, ceea ce s-a întâmplat în 2017, când au apărut foarte multe criptomonede noi, oamenii au investiţi mulţi bani şi cred că imaginea criptomonedele a avut de suferit atunci, pentru că foarte multe au eşuat”.

Care moneda crezi că are şanse să ajungă măcar parţial la poziţia Bitcoin?

George Rotariu: ”Sunt foarte multe proiecte, trebuie studiate fiecare în parte, neceistă mult timp să faci chestia asta, dar din punctul meu de vedere bitcoin este unic, pentru că nu este dezvoltat de nimeni, nu ştim cine, bitcoin este al oamenilor, nu este al nimănui şi este al tuturor. Şi atunci toate celelalte proiecte sunt dezvoltate de cineva, sunt sub controlul acelor companii, acelor oameni şi atunci e o diferenţă majoră. Eu văd bitcoin în paralel cu orice altă criptomonedă. Şi o văd ca monedă de referinţă, cum este aurul, în comaprație cu celelalte monede naţionale. La fel văd şi bitcoin. Bitcoin nu este din punctul meu de vedere potrivit pentru a face achiziţii, nu te poţi duce la cafenea să cumperi o cafea şi un suc, pentru că te-ar costa 10 dolari şi ai mai plăti comisionul încă 10 dolari pentru a trimite bitcoin către acel restaurant. Pentru asta sunt alte blockchain-uri care au un comision de tranzacţionare mult mai mic şi într-adevăr şi viteză mai rapidă. Bitcoin-ul este pur şi simplu un activ pentru a înveşti pe termen lung”.



Atenție!

Dacă sunteţi tentaţi să investiţi în astfel de active, nu uitaţi avertismentele băncilor centrale, autorităţilor finaciare, ale experţilor în economie, care spun că monedele virtuale sunt extrem de volatile, că puteţi avea câştiguri mari într-un timp scurt, dar în acelaşi timp puteţi pierde bani.

Nu uitaţi că trebuie să vă documentaţi foarte bine, să alegeţi platforme de tranzacţionare de încredere, să studiaţi comisioanele şi cel mai important, să investiţi sume pe care vă permiteţi să le pierdeţi, nu banii din care plătiţi rate, facturi sau din care cumpăraţi mâncare.

