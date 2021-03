IBani. Sfaturile unui coach: „Dacă e doar de a câştiga bani, poate mai bine joci la loto şi te duci la jobul care îți place”

O mărire de salariu, schimbarea locului de muncă, valorificarea unei pasiuni pe lângă job sau chiar deschiderea propriei afaceri ne pot aduce mai mulţi bani. Pentru toate acestea este nevoie să învăţăm lucruri noi şi să ieşim din zona de confort.

“Agilitatea învăţării” este acum cea mai importantă calitate pentru angajatori, conform unui studiu internaţional făcut după începutul pandemiei.

Stela Toderașcu, coach de carieră, a fost invitata Ștefanei Todică la emisiunea „iBani” şi a vorbit despre schimbările pe plan profesional care ne pot aduce câştiguri mai mari, şi care sunt paşii de urmat.

Ștefana Todică: Eu nu cunosc pe nimeni care să spună "am suficienţi bani, îmi ajung" toată lumea vrea să aibă mai mulţi bani şi este şi o vorbă: cu cât ai mai mulţi bani, şi cheltuielile sunt mai mari. Care sunt variantele pentru cei care vor să facă mai mulţi bani?”

Stela Toderașcu, coach: „Cred că sunt mai multe opţiuni şi cel mai mult contează ce suntem dispuşi să facem pentru asta, cât timp avem la dispoziţie şi cât de mult ne pot ajuta ceilalţi pentru a ne îndeplini obiectivele financiare. Una dintre variante, cea mai simplă, este să ceri o mărire de salariu, evident, dacă o şi meriţi, şi ai făcut ceva în sensul ăsta, în ultimul an ai avut nişte rezultate bune. O altă variantă este, poate, chiar să mergi pe cont propriu, să îţi deschizi o afacere, sau dacă vrei să rămâi în companie, să îţi schimbi rolul, să preiei un rol cu o responsabilitate mai mare şi un venit mai mare”

Ștefana Todică: Cum negociezi acum, în pandemie, o mărire de salariu?

Stela Toderașcu, coach: „Înainte de a merge să discuţi cu şeful tău este foarte important să vezi ce abilităţi ai tu şi nu au ceilalţi colegi, ce te face indispensabil în echipă, ce rezultate ai impactat în ultimul an pozitiv în companie, prin implicări în proiecte, sau ai învăţat colegii noi ceva, sau ai studiat tu de unul singur şi ai dobândit abilităţi noi şi poţi aduce un plus companiei. Deci trebuie să ai nişte pârghii de negociere, practic”

Ștefana Todică: Dacă ai adus vorba de a învăţa ceva nou, din păcate românii nu stau foarte bine la acest capitol. Un clasament european ne plasează pe ultimul loc când vine vorba de învăţare după absolvirea şcolii. La întrebarea: aţi făcut un curs sau o formă de educaţie în ultimul an, doar 7% dintre români au răspuns că da, este extrem de puţin asta în condiţiile în care media europeană este de peste 44% şi tari mult mai bogate decât noi, precum Olanda sau Suedia, depăşesc 60%. Cât este de important să realizăm că mereu trebuie să învăţăm ceva nou?

Stela Toderașcu, coach: „Din păcate, în România toată lumea s-a obişnuit că învăţământul e gratuit şi de aceea, chiar dacă apar cursuri noi cu plată, suntem un pic reticenţi în a plăti pentru a învăţa ceva, suntem obişnuiţi să ni se dea gratis educaţia, ori autoeducaţia în ziua de astăzi este foarte importantă. Agilitatea învăţării este unul din punctele cele mai importante atunci când suntem la un interviu. Conform unui studiu Universum de anul trecut, de după începutul pandemiei, resursele umane şi managerii caută oameni nu neapărat care au experienţă în domeniu şi sunt specialişti, ci care sunt dispuşi să înveţe foarte repede şi au această capacitate pentru a prelua rapid roluri sau acţiuni noi de întreprins în cadrul companiei, pentru că da, unele companii au trebuit să restructureze oameni şi cei care au rămas au trebuit rapid să înveţe să facă ce făceau cei care au plecat.

(...)

şi există şi cursuri gratuite. Chiar mă uitam că în momentul în care îţi faci un cont pe un site de genul Coursera sau Udemy, când îţi stabileşte ariile de interes, întotdeauna ei îţi vor trimite un email să îţi propună şi nişte cursuri gratuite. Culmea, nu sunt doar cursuri de gătit sau de decorat, sunt cursuri de programare, de design sau de reorientare profesională, de învăţare a unei limbi străine, chiar de koreeană. Ieri mă uitam, adică poţi şi gratuit să înveţi dacă vrei. Ok, dezavantajul este că aceste cursuri sunt în limba engleză”

Ștefana Todică: Până la urmă, e vorba de o obişnuinţă, nu?

Stela Toderașcu, coach: „Este şi obişnuinţa şi poate lipsa dorinţei de a schimba ceva. Oamenii sunt foarte comozi şi ţin foarte mult la siguranţa lor, la stabilitatea lor, nu vor neapărat să schimbe un job, chiar dacă vor mai mulţi bani. Probabil că ar fi dispuşi să meargă să negocieze cu şeful lor un salariu mai mare, chiar dacă sunt nefericiţi la jobul respectiv, decât să facă o schimbare de job în sine, care poate că le-ar aduce cu 50% mai mulţi bani. Este un pic frica asta de a da vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Ștefana Todică: Când ştii că e cazul să pleci?

Stela Toderașcu, coach: „Primul semn este atunci când te trezeşti dimineaţa şi zici: oh, nu, iar trebuie să merg la muncă. În momentul în care nu mai simţi plăcerea jobului şi nu îţi place ce faci, ăla este momentul, nu mai trebuie să amâni. Cu cât stai mai mult în acea rutină şi într-un loc în care nu-ţi face plăcere să îţi desfăşori activitatea, cu atât mai greu îţi va fi să faci schimbarea apoi, pentru că ajungi la o frustrare şi la o nemulţumire, o să începi să dai vina pe ceilalţi, de fapt şi tu nu faci nimic în sensul de a schimba ceva. Eu recomand tuturor clienţilor mei care mi se adresează cu problema asta să îşi pună în primul rând întrebarea: "Dacă nu aş avea nicio limitare de resurse şi aş avea toate talentele de pe lume ce aş alege să fac?"



Ștefana Todică: Dar o schimbare de job câţi bani în plus îţi poate aduce?

Stela Toderașcu, coach: „În mod normal, o schimbare pe orizontală nu aduce o creştere mare financiară, dar aduce o creştere mare de experienţă şi dezvoltare personală, care te ajută mai apoi să ai o creştere. De obicei, un salt de salariu, cel mai mare, este când treci de la un rol de specialist, la un rol de manager şi poate ajunge până la 25% în cadrul aceleiaşi companii sau 50% dacă te muţi într-o altă companie. Sau sunt joburile foarte nișate, cum ar fi analiştii de date, care sunt în căutare şi pot lua şi 100% mărire de salariu dacă sunt căutaţi de o altă companie pentru că sunt foarte buni, le pot oferi şi salariu dublu pentru a-i fura de acolo de unde sunt ei”

Ștefana Todică: Specialiştii în resurse umane spun că cea mai simplă variantă să câştigi mai mult este chiar asta, să schimbi locul de muncă pentru că mereu oferta nouă care vine va fi peste salariul tău actual. Se întâmplă asta?

Stela Toderașcu, coach: „Este adevărat, în schimb aş recomanda asta tinerilor care experimentează şi vor să înveţe şi nu aş face un sport din asta. Adică dacă obiectivul principal este doar mărirea de salariu, într-un final o să ajungem cu un CV de 17 pagini şi cu ce ne-am ales? Trebuie să vedem care e obiectivul final. Dacă e doar de a câştiga bani, poate mai bine mergi la loto în fiecare lună şi te duci la jobul care îţi place. Niciodată nu aş recomanda cuiva să schimbe jobul doar pentru salariu, chiar dacă siguranţa financiară este una dintre nevoile de bază şi 39% din oamenii care au fost întrebaţi de ce şi-ar schimba jobul au zis că din cauză că îşi doresc un salariu mai mare”

Ștefana Todică: Răbdarea îţi aduce mai mulţi bani pe viitor?

Stela Toderașcu, coach: „Da, evident, contează în principiu cel mai mult ce îţi doreşti. Tu când începi o carieră, îţi doreşti un job într-o anumită companie, să spunem, apoi îţi doreşti un rol mai mare, cu responsabilitate mai mare, cu salariu mai mare, vrei să fii lider de echipă sau un specialist foarte bun pe care vrea să îl ia orice companie de pe piaţă. E important să ştii ce vrei să faci şi apoi e mult mai simplu”

Ștefana Todică: O altă variantă de care am vorbit noi să câştigi mai mulţi bani este să valorifici un hobby, să faci ceva pe lângă job. Ce sfaturi ai pentru cei care se gândesc la asta?

Stela Toderașcu, coach: „Contează foarte mult apetitul pentru risc, atunci când vrei să devii antreprenor şi cât de mult îţi doreşti să fii independent, să nu faci parte neapărat dintr-o echipă, pentru că la început eşti singur şi trebuie să faci de toate, însă dacă eşti cineva care ţine foarte mult la apartenenţa la o echipă şi îi e frică să piardă resurse financiare, atunci antreprenoriatul nu este neapărat pentru tine. Există tot felul de teste care pot să îţi spună dacă eşti sau nu înspre antreprenoriat. Şi nu sunt de acord cu ideea că antreprenor ori te naşti ori nu. Cu toţii putem deveni, este important să ştim care este viziunea noastră, ce vrem să schimbăm în această lume şi să ne definim foarte bine misiunea şi în momentul în care ştim care este misiunea noastră pe acest pământ, care este pasiunea noastră şi cu ce vrem să facem lumea mai bună, atunci vom şti foarte clar şi care este afacerea care ni se potriveşte şi în care putem învesti timp, resurse şi neapărat pasiune”

Ștefana Todică: Poţi să începi chiar în paralel cu jobul, ca să îţi păstrezi venitul acesta stabil.

Stela Toderașcu, coach: „Este o perioadă de tranziţie care ajută foarte mult la siguranţa psihologică în ceea ce priveşte siguranţa financiară. Este foarte greu să pleci de la un job în momentul x, neştiind că vei avea un venit în următoarele luni, şi să investeşti tot timpul în afacerea ta fără să ai din ce trăi. Evident, dacă ai nişte bani puşi deoparte şi ai avut un plan foarte bine pus la punct cu toate acţiunile, este extraordinar dacă poţi să stai un an pe banii ăia şi să îţi construieşti afacerea. Dacă nu, recomandarea este să o faci în paralel, că o perioadă de tranziţie”

Ștefana Todică: Dă-ne nişte exemple, ce pot face oamenii?

Stela Toderașcu, coach: „Pot face self publishing cum am făcut eu, pot scrie o carte, pot să gătească dulciuri în weekend pentru cunoştinţe, pot să facă mărțişoare, chiar dacă este un proiect sezonier, dar este un venit în plus. Şi eu am făcut bijuterii acum câţiva ani, mulţi cântă, de exemplu. (...) Orice pasiune poate deveni o metodă de a avea un venit suplimentar”

Ștefana Todică: Şi dacă vorbim despre deschiderea unei afaceri, poate unii consideră acest pas riscant, poate sunt speriaţi de birocraţie, poate unii spun că nu au bani să pornească o afacere. Cum îi încurajezi să facă această schimbare în viaţa lor, mai ales dacă au o idee bună?

Stela Toderașcu, coach: „Mie, cel mai mult mi-a fost frică de hârtii şi birocraţie şi de asta n-am vrut să devin antreprenor. În ziua de azi este foarte simplu, sunt companii specializate care fac asta pentru tine şi nu costă foarte mult. La început, să îţi deschizi o afacere, cu tot cu capital social minim, te costă sub 1000 de lei să deschizi un SRL. Aşa că dacă ai banii ăştia puşi deoparte şi ai o idee foarte bine definită, un plan de acţiuni, un plan de business, fă-o. Nu mai sta pe gânduri. Cel mai important este să ai un obiectiv bine definit, importantă este dorinţa de a schimba”

Ștefana Todică: Şi la orice vârstă, nu? Chiar dacă e vorba de persoane foarte tinere sau trecute de 50 de ani, pentru care am văzut că schimbarea e mai greoaie.

Stela Toderașcu, coach: „Da, la orice vârstă, inclusiv şi reconversie profesională se face la orice vârstă, şi trecere de la angajat la antreprenor. Eu am făcut schimbarea la 39 de ani şi se poate”

Ștefana Todică: Ai scris şi o carte despre schimbarea în carieră. Ce le recomanzi oamenilor?

Stela Toderașcu, coach: „Am scris cartea cu gândul de a-i ajuta pe oameni. (..) M-am decis să scriu o carte practică, conţine exerciţii şi întrebări pe care le pun şi eu la rândul meu în şedinţele de coaching, pentru a-ţi da seama de unde începi schimbarea, ce îţi doreşti de fapt să faci şi cum poţi face acea schimbare. Citind această carte sau ascultând-o, că este disponibilă şi ca audiobook pe audible, îţi dai seama care ar fi calea pe care ar trebui să porneşti atunci când îţi doreşti să faci o schimbare în carieră. Este destul de scurtă, are 100 de pagini, dar e un început pentru oricine.”

Puteţi urmări emisiunea iBani, cu sfaturi despre cum să ai grijă de banii tăi, cum să îi înmulțești şi cum să investeşti inteligent, în fiecare marţi seara, de la 20.30, pe stirileprotv.ro.