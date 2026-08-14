El a precizat că Moscova așteaptă un răspuns din partea Washingtonului și a acuzat Statele Unite că, deși se prezintă drept mediator, continuă să susțină direct Ucraina cu echipamente militare și informații, transmite Agerpres.

„Am transmis o serie de întrebări Departamentului de Stat, cu solicitarea să comenteze cu privire la datele de informații (transmise Ucrainei) și implicarea profundă a Statelor Unite în pregătirea și executarea atacurilor împotriva țintelor civile de pe teritoriul rus. Așteptăm răspunsul lor”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse.

Lavrov: Rusia nu refuză dialogul cu SUA

Lavrov a subliniat că Rusia nu refuză dialogul cu Statele Unite și este pregătită să îi primească din nou pe emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. „Dacă vin, ei știu că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să-i primească din nou. Dar o altă chestiune este să vedem cu ce propuneri vin”, a spus ministrul rus de Externe.

Lavrov a reafirmat poziția Rusiei privind încetarea focului în Ucraina, respingând o soluție temporară și insistând pe o soluționare pe termen lung. „Trebuie să ne oprim numai odată ce va exista o soluționare pe termen lung, de încredere și durabilă”, a indicat el.

Acuzații reciproce privind implicarea SUA în război

Ministrul rus de Externe a susținut că Moscova își va intensifica eforturile de a distruge tot ceea ce este folosit pentru a sprijini Ucraina din Occident. „Vom face mult mai dure metodele noastre pentru a distruge tot ceea ce alimentează din Occident mașina de război a Kievului. Și deja facem asta”, a spus Lavrov.

El a catalogat drept „contradictorii” declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio despre rolul SUA în războiul din Ucraina și a acuzat Washingtonul că, deși joacă un rol de mediator, continuă să susțină direct Ucraina cu echipamente militare și informații.

Versiuni diferite privind summitul de la Anchorage

Lavrov a susținut din nou că președintele Vladimir Putin a acceptat propunerile formulate de Donald Trump la summitul de la Anchorage, din urmă cu un an, o idee negată de Washington. Rusia și SUA au versiuni diferite asupra celor convenite la acel summit. Secretarul de stat american Marco Rubio a dezmințit că s-ar fi convenit un acord, admițând însă că a existat o propunere, fără a o preciza.