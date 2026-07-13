Ștefana Todică: „Sunt cele mai noi metode? La ce apelează în această perioadă, cu vacanțele, escrocii pentru a ne păcăli? La ce trebuie să fim atenți?”

Mihai Rotariu, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC): „În perioada vacanțelor, atacatorii se folosesc de acest context pentru a ne targeta cu mesaje de tip phishing, fie mesaje pe social media, poate unele oferte care sunt plasate pe platforme de tip marketplace, cu unități de cazare la preț foarte mic, oferte prea bune ca să fie adevărate.”

Ștefana Todică: „Poate noi căutăm o ofertă de ultim moment și ne gândim că e mai ieftin, că e de ultim moment, nu?”

Mihai Rotariu: „Exact, o ofertă de ultim moment adaugă componenta emoțională, de panicare a utilizatorului. Sau, în cazul ăsta, de fericire, pentru că observă o ofertă la un preț foarte mic și este un timp limitat în care are posibilitatea să acționeze. De aceea nu mai face verificările necesare. (...) Ajunge să cumpărăm o vacanță care nu există, pentru că nu facem verificări: dacă pozele respective au mai apărut în altă parte, dacă unitatea de cazare este la adresa respectivă, nu sunăm neapărat gazda să vedem dacă în spatele acelui contact există o persoană reală și așa mai departe. (...) De obicei, recomandarea este să accesăm astfel de servicii prin platforme recunoscute, platforme de tip booking, agenții de turism. Dar există și cazuri în care acele conturi de pe acele platforme cunoscute ale cazărilor sunt compromise. Și atunci atacatorii scriu în numele unității de cazare și cer mai multe detalii utilizatorilor, eventual le oferă un preț mai mic, îi duc în afara platformei, pe o platformă de mesagerie în care negociază prețul, le dau link-uri în care să introducă date personale, date de card. Dacă facem chestia asta, cel mai probabil datele ajung în posesia atacatorilor. Deci, dacă primim un astfel de mesaj pe platforma de tip booking, să ne asigurăm că într-adevăr este din partea unității de cazare o modalitate prin care, într-adevăr, ei fac check-in-ul.”