Ce este Bala 2, proiectul „uitat” 10 ani prin sertare și pe care Ilie Bolojan promite să îl repornească

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că investiția va fi deblocată și finanțată de la bugetul de stat, în condițiile în care lucrările sunt considerate esențiale pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare.
Bolojan a anunțat vineri că a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care să se ocupe de deblocarea proiectului Bala 2. Investiția presupune o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și intervenții pentru siguranța navigației.
„Am semnat azi decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă.Proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și lucrări pentru siguranța navigației. Conform datelor din proiect, realizarea investiției ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului”, a transmis premierul interimar înainte de ședința de guvern.
Potrivit datelor din proiect, citate de Ilie Bolojan, lucrările ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu mai mult de un metru și aproape dublarea debitului. Scopul este îmbunătățirea condițiilor hidrologice în zona Cernavodă, inclusiv în perioadele în care nivelul Dunării scade semnificativ.
„Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani. Din 2024, proiectul are toate avizele și aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii. Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar și nu l-a finanțat”, a transmis Ilie Bolojan.
Premierul susține că proiectul va fi reluat prin reverificarea soluțiilor tehnice, actualizarea prețurilor și identificarea sursei de finanțare. Administrația Fluvială de la Galați ar urma să organizeze licitația pentru proiectare și execuție.
Bala 2, proiectul care poate asigura apa pentru patru reactoare
Bala 2 nu este, propriu-zis, un proiect al Centralei Nucleare de la Cernavodă, dar are potențialul de a fi esențial pentru funcționarea centralei. Astfel, investiția ar urma să contribuie la asigurarea debitului minim de apă necesar pentru răcirea celor patru reactoare de la Cernavodă – Unitățile 1 și 2, aflate în exploatare, precum și viitoarele Unități 3 și 4.
Centrala de la Cernavodă folosește apa Dunării pentru sistemul de răcire, ceea ce face ca nivelul și debitul fluviului să fie esențiale pentru funcționarea instalațiilor. În perioadele de secetă severă, scăderea debitului poate deveni o problemă pentru operarea centralei.
Nevoia de a asigura un debit constat al Dunării a revenit în atenție după ce recent, nivelul scăzut al fluviului dus la oprirea controlată a Unității 2 de la Cernavodă, asta după ce anterior a fost oprită și Unitatea 1. Astfel, potrivit lui Bolojan, aproximativ 650 MW de producție nucleară, echivalentul a aproape 10% din consumul național, au trebuit să fie compensați prin producție hidro, eoliană și pe cărbune, dar și prin importuri.
Cât costă Bala 2 și de unde vin banii
După ședința de Guvern, Bolojan a precizat că Bala 2 va fi finanțat din bugetul de stat. Costul estimat este cuprins între 150 și 180 de milioane de euro și ar putea ajunge până la 200 de milioane de euro, după actualizarea soluțiilor și a prețurilor.
Întrebat dacă există bani pentru proiect în condițiile în care Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, premierul a argumentat că Bala 2 trebuie privit în legătură directă cu investițiile mult mai mari pregătite la Cernavodă.
„Nu poți să discuți de reactoarele 3 și 4, care înseamnă miliarde de euro, fără sursa de răcire”, a explicat Bolojan.
Premierul a precizat că a discutat deja cu Ministerul Finanțelor, iar finanțarea ar urma să fie alocată începând de anul viitor. În opinia sa, suma necesară pentru Bala 2 reprezintă un procent redus în raport cu volumul investițiilor gestionate de Ministerul Transporturilor, care are contracte semnate pentru lucrări de peste 50 de miliarde de euro.
Potrivit lui Bolojan, dacă proiectul este deblocat și finanțarea este asigurată, lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ trei ani.
„Îl prioritizăm, îl deblocăm, reverificăm soluțiile propuse, aducem prețurile la zi și asigurăm finanțarea”, a declarat premierul.
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