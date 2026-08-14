Ce este Bala 2, proiectul „uitat” 10 ani prin sertare și pe care Ilie Bolojan promite să îl repornească

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că investiția va fi deblocată și finanțată de la bugetul de stat, în condițiile în care lucrările sunt considerate esențiale pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare.

Bolojan a anunțat vineri că a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care să se ocupe de deblocarea proiectului Bala 2. Investiția presupune o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și intervenții pentru siguranța navigației.

„Am semnat azi decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă.Proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și lucrări pentru siguranța navigației. Conform datelor din proiect, realizarea investiției ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului”, a transmis premierul interimar înainte de ședința de guvern.

Potrivit datelor din proiect, citate de Ilie Bolojan, lucrările ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu mai mult de un metru și aproape dublarea debitului. Scopul este îmbunătățirea condițiilor hidrologice în zona Cernavodă, inclusiv în perioadele în care nivelul Dunării scade semnificativ.

„Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani. Din 2024, proiectul are toate avizele și aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii. Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar și nu l-a finanțat”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul susține că proiectul va fi reluat prin reverificarea soluțiilor tehnice, actualizarea prețurilor și identificarea sursei de finanțare. Administrația Fluvială de la Galați ar urma să organizeze licitația pentru proiectare și execuție.