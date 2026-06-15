Invitat la emisiunea iBani, Ionuț Sas, membru în board-ul AmCham România, a explicat ce caută piața muncii de la viitorii profesioniști.

Curiozitatea și capacitatea de a pune întrebări vor conta tot mai mult

Întrebat ce abilități vor deveni importante într-o lume în care inteligența artificială este din ce în ce mai prezentă, Sas pune accentul pe gândirea critică și pe capacitatea de a construi argumente.

Ionuț Sas: „Gândirea analitică, gândirea vastă, curiozitatea, modalitatea de a pune o întrebare, ideea de a putea să ai argumente de valoare, ideea de a putea să combați într-un cadru al unui dialog vor fi capabilități pe care cred că ar trebui să le avem nu doar la nivelul copiilor noștri, cât și noi.”

Cât mai contează materiile clasice?

Ionuț Sas: “Până la urmă, partea analitică are bazele în matematică, indiferent că ne place sau nu.

Faptul că va trebui să ții minte o formulă sau nu, nu mai este atât de relevant. Mașina va putea să-ți dea răspunsul în nanosecunde. Important este să înțelegi interpretarea rezultatului și să tragi niște concluzii pe baza rezultatului respectiv.

Într-o lume în care inteligența artificială poate oferi rapid informații, diferența ar putea fi făcută tocmai de competențele care rămân profund umane: curiozitatea, gândirea critică și capacitatea de a pune întrebările potrivite.