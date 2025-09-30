Doar 36% dintre europeni economisesc regulat. Majoritatea investește în conturi de economii sau depozite

Doar 36% dintre europeni economisesc regulat, deşi 78% fac acest lucru ocazional, iar peste jumătate aleg conturi de economii sau depozite pentru investiţii, arată un studiu publicat marţi de Asociaţia Europeană de Planificare Financiară (EFPA).

Raportul, care analizează sănătatea financiară a peste 14.300 de respondenţi din douăsprezece ţări europene, arată că şase din zece europeni au suficiente economii pentru a acoperi cel puţin trei luni de cheltuieli, iar patru din zece ar putea acoperi şase luni sau mai mult, în timp ce 15% spun că nu au nimic economisit.

Vacanţele (44%), rezervele de urgenţă (41%) şi pensia (35%) sunt principalele motive pentru economisire.

În acelaşi timp, 36% dintre europeni sunt îndatoraţi, fie cu ipoteci, fie cu împrumuturi, şi, deşi majoritatea îşi gestionează bine datoriile, 64% alocă mai puţin de 30% din venituri către acestea, aproape jumătate (49%) spun că au avut dificultăţi în a le rambursa anul trecut, iar 21% au întârzieri la plăţi.

În ceea ce priveşte investiţiile, majoritatea europenilor (51%) preferă să îşi pună banii în conturi de economii sau depozite la termen fix, urmate de numerar. 22% optează pentru fonduri mutuale, acţiuni sau fonduri tranzacţionate la bursă, în timp ce 10% investesc în active cripto, iar 6% în imobiliare.

Educația financiară rămâne insuficientă

Când se gândesc la pensionare, doar 44% dintre respondenţi ştiu cât au economisit pentru pensie şi doar 41% se pregătesc financiar pentru aceasta, majoritatea fiind persoane în vârstă şi bărbaţi.

„Un procent îngrijorător de 32% nu se pregătesc sau nu intenţionează să se pregătească", subliniază autorii studiului.

Studiul subliniază, de asemenea, necesitatea educaţiei financiare, deoarece 74% dintre respondenţi declară că doresc să îşi extindă cunoştinţele în acest domeniu, precum şi deficienţele în gestionarea financiară personală, doar 11% cunoscându-şi cu exactitate veniturile şi abia 9% ţinând evidenţe detaliate ale cheltuielilor lor.

Publicarea acestui studiu, elaborat în colaborare cu organizaţia Better Finance, coincide cu prezentarea unei propuneri a Comisiei Europene de încurajare a adoptării „conturilor de economii şi investiţii" ca mijloc de mobilizare a banilor europenilor pe pieţele de capital, precum şi cu o strategie de îmbunătăţire a educaţiei financiare în blocul comunitar.

Executivul comunitar urmăreşte să faciliteze accesul persoanelor fizice la produse de investiţii care generează randamente mai mari şi, odată cu această extindere a pieţelor de capital ale UE, să încurajeze şi companiile să aibă mai multe opţiuni de finanţare şi să le împiedice să se refugieze către alte pieţe mai puternice, cum ar fi SUA.

