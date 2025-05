Din iulie, facturile la energie se vor dubla pentru mulți consumatori, după liberalizarea pieței. Cine va beneficia de ajutor

Doar cei cu venituri mici vor fi sprijiniți de stat. Viitorul Guvern va avea cuvântul final. Ce planuri a făcut însă actualul Executiv a explicat Sebastian Burduja, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Toți cei care știu că au dificultăți în a-și plăti facturile la electricitate ar urma să se înscrie printr-un formular pentru a primi sprijin din vară. Ceilalți vor plăti însă facturi mai mari.

Sebastian Burduja: „Trebuie să fim corecți cu oamenii și să le explicăm faptul că aceste plafoane sunt în vigoare de vreo 3 ani de zile. Costul cu energia, cu gazul, nu s-au actualizat nici măcar în raport cu inflația. Gândiți-vă că totul s-a scumpit în acești ani și veniturile au crescut și ele. Poate nu în același ritm cu cheltuielile. Dar încă o dată: una este să fii într-o stare de vulnerabilitate și atunci statul are datoria să te ajute, alta este să îți permiți totuși să plătești niște costuri reale, până la urma, ale energiei electrice și ale gazului”.

Pe de altă parte, producție de electricitate a țării a scăzut în primul trimestru. Va pune asta presiune pe preț?

Sebastian Burduja: „România nu mai e un mare producător de energie. La vârfurile de consum de seara, adesea suntem nevoiți să apelăm la importuri. Și noi, și alte state din regiune. (…)

Dacă vorbim de importuri de seară, pe vârf de consum, probabil că sunt importuri destul de scumpe, care provin din alte termocentrale pe cărbune din alte țări. Dacă sunt din timpul zilei, s-ar putea să fie energie foarte ieftină din parcuri solare sau poate parcuri eoliene. Deci nu putem spune exact că dacă cresc importurile, crește neapărat și prețul. Asta este o analiză care trebuie făcută, dar România ce trebuie să facă și asta este, de fapt, singurul tratament pentru boala aceasta moștenită din ultimele decenii, în care nu s-a făcut mai nimic în sector energetic, este să pună megawați, să pună grupuri în funcțiune, crescându-ne producția noastră. Atunci vom putea să reducem facturile într-un mod sustenabil pentru români”.

Există îngrijorări în privința unei pene de current generalizate, în special după cea din Spania și Portugalia. Sebastian Burduja spune că s-au făcut investiții în rețea, în ultimii ani.

Sebastian Burduja: “Nu există acest risc de blackout. Vreau să fiu foarte explicit, am mai spus-o, am mai fost amenințați cu aceste zvonuri, cu aceste dezinformări și cu prilejul alegerilor și în alte momente, și nu s-a materializat. De ce? Avem un sistem energetic destul de flexibil, avem un mix de producție foarte divers, comparativ cu alte state. Am început să avem și energie din stocarea am baterii, deci se fac progrese și cred că în momentul actual, așa cum e sistemul și oamenii, mai ales din Dispecerul Energetic, experții noștri, nu avem de ce să ne facem griji.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: