Societatea căreia i s-a triplat impozitul în urma verificărilor Fiscului a fost controlată de inspectorii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti.

”În cadrul controlului, baza impozabilă a fost majorată de la aproximativ 26 milioane euro la peste 77 milioane euro, iar impozitul pe profit stabilit de către organul fiscal a fost de trei ori mai mare (12 mil. Eur) decât cel declarat iniţial de către societate (aprox. 4 mil. Eur). Inspecţia fiscală a vizat tranzacţiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România, respectiv tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup (ex.: consultanță, IT, contabilitate, resurse umane, logistică etc.), în valoare totală de peste 42 mil. Eur, analizate din perspectiva existenţei beneficiului economic real şi a necesităţii acestora, în raport cu profilul funcţional al societăţii, stabilit conform legislaţiei preţurilor de transfer”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul ANAF.

Inspectorii au constatat că, în perioada supusă controlului fiscal, profitul aferent activităţii desfăşurate de contribuabil a reprezentat aproximativ 5,5% din cifra de afaceri realizată, în contextul în care compania a raportat un nivel ridicat al cheltuielilor cu servicii intragrup facturate de persoane afiliate nerezidente, care, raportat la veniturile obţinute din relaţiile intragrup, a evidenţiat un potenţial impact de diminuare a bazei impozabile în România.

”Din analiza efectuată a rezultat că societatea verificată desfăşura activităţi de procesare în regim lohn (toll manufacturing), fără a deţine drepturi de proprietate asupra produselor finite rezultate din activitatea de procesare şi fără a avea responsabilităţi privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea relaţiilor contractuale comerciale cu clienţi independenţi, aceste funcţii fiind exercitate de o persoană afiliată din cadrul grupului. În acest context, profilul funcţional al contribuabilului a evidenţiat asumarea unui nivel limitat de riscuri economice şi exercitarea unor funcţii operaţionale circumscrise activităţii de procesare. Pe baza analizei documentaţiei justificative prezentate şi a informaţiilor disponibile în cadrul inspecţiei fiscale, organele de control au constatat că, pentru o parte semnificativă a serviciilor intragrup facturate, contribuabilul nu a demonstrat în mod complet: necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfăşurată în România; beneficiul economic concret obţinut de societate; modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii şi centre de cost; delimitarea între serviciile operaţionale şi costurile aferente acţionariatului”, informează ANAF.

Inspectorii fiscali au constatat, de asemenea, că anumite categorii de servicii facturate, între care servicii de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală aferentă relaţiilor comerciale externe nu au putut fi corelate, pe baza documentaţiei prezentate, cu funcţiile efectiv exercitate de contribuabilul verificat.

ANAF susţine că nu toate costurile aferente activităţii principale generatoare de venituri pentru companie au fost reflectate în baza de cost utilizată pentru determinarea remuneraţiei aferente activităţii de procesare, motiv pentru care echipa de inspecţie fiscală ”a procedat la reîntregirea bazei de cost în sensul creşterii acesteia, urmată de aplicarea marjei de profit determinate în conformitate cu principiul valorii de piaţă”.

Potrivit instituţiei, reprezentanţii firmei nu au putut prezenta documente justificative suficiente pentru individualizarea componentei deductibile aferente serviciilor intragrup analizate. În acest context, inspectorii fiscalăi au procedat ”la ajustarea tratamentului fiscal aplicat acestor cheltuieli, în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale şi cu principiile privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice”.