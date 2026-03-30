Primul set de măsuri pentru a reduce prețul combustibililor nu va reduce semnificativ prețul la pompă, a avertizat el.

Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, coaliţia de guvernare urmează să se reunească, luni, la Palatul Victoria, pentru a lua o decizie privind noile măsuri de atenuare a creşterii preţurilor la carburanţi.

Dacă reprezentanții coaliției vor reuși să se pună de acord, am putea afla cu exactitate cu cât și de când va scădea prețul benzinei și al motorinei la pompă.

Cătuți a explicat că măsurile adoptate deja de Guvern vor duce la o ieftinire de câteva zeci de bani pe litru, în cel mai bun caz.

Mihnea Cătuți: “Vorbim despre această limitare a adaosului comercial, care (…) limitează adaosul comercial al benzinarilor la nivelul anului trecut. Ordonanța vine cu niște norme de control pe exporturi în care statul poate decide dacă pentru diesel și pentru țiței pot fi reglementate exporturile. Și treia măsură, care se referă la reducerea ponderii biocombustibililor în ceea ce noi cumpărăm de la pompă (…) Deci vorbim în principal de niște măsuri care pot contribui cu câteva zeci de bani în cele mai bun caz.”

Premierul Ilie Bolojan a semnalat deja urmează și alte măsuri, care ar putea duce la scăderea accizelor.

Mihhea Cătuți avertizează însă că nici această măsură nu e suficientă, pe termen lung.

Mihnea Cătuți: “Problema este dacă prețul benzinei crește vertiginos, atunci ne aflăm în situația în care această reducere de accizare să fie acoperită destul de repede de ce se întâmplă la nivel internațional. Aici va fi un joc pe care va trebui să îl reglăm. Există alte state membre în Europa, cum e Portugalia, de exemplu, care au niște mecanisme automate, în care acciza se reduce în funcție de care este prețul produselor petroliere.“

Soluția cu adevărat funcțională, pe termen lung, este reducerea TVA, spune Cătuți.

“Și dacă situația geopolitică s-ar rezolva mâine, problema pe piața carburanților va continua. Deci, în momentul de față, trendul continuă să fie ascendent pentru încă o perioadă. De aceea cred că cu cât va dura mai mult, cu atât Guvernul va trebui să e uite din ce în ce mai mult la reducerea de TVA, pentru că acolo, fiind un procent din volumul total, poți avea un impact mai mare”, a spus Mihnea Cătuți.

Mihnea Cătuți a explicat și de ce a fost foarte reticent guvernul să reducă taxele până acum: “În momentul în care planifici un buget, bugetul de stat, ai niște previziuni de încasare care se referă atât la acciza care se aplică la carburanți, ea se aplică per litru, deci este o sumă fixă, cât și la TVA-ul care se aplică la întreg produsul.

La fel, statul are niște așteptări despre cât să încaseze în anul 2026 de aici, în funcție de asta și-a construit bugetul, în funcție de asta și-a făcut previziunea de deficit. Deci bineînțeles că în momentul în care schimbă aceste taxe apare grija dacă Guvernul va reuși să colecteze niște taxe echivalente cât să nu creeze mai mari probleme pe partea de de deficit. (…)

Acum cred că este o așteptare rezonabilă și ca statul să nu facă mai mulți bani de pe urma acestei crize, dar nici să facă mai puțin.“