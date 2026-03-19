Corespondent ProTV: „Potrivit anchetatorilor, escrocii au sunat-o pe victimă și s-au dat drept angajați ANAF. I-ar fi spus că are de recuperat bani din impozitele plătite anul trecut și ar fi convins-o să instaleze o aplicație ori să le ofere acces la telefon ori laptop. Așa, infractorii au reușit să preia controlul și să facă tranzacții direct din conturile sale. Femeia s-a trezit fără aproape 90.000 de lei din contul firmei. Banii au fost mutați rapid prin mai multe conturi, cel mai probabil cu intenția de a fi transformați în criptomonede, ca să li se piardă urma. Polițiștii au acționat imediat și au reușit să recupereze întreaga sumă. Este al treilea caz de înșelăciune în județul Alba, în doar câteva săptămâni, spun oamenii legii.”