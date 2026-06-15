Ionuț Sas, membru în board-ul AmCham România, a explicat la emisiunea iBani ce ar trebui să facem pentru a rămâne valoroși pe piața muncii, într-o perioadă în care companiile introduc tot mai multe soluții bazate pe inteligență artificială.

Ce activități sunt primele vizate de AI

Este posibil ca echipele să devină mai mici, iar munca să fie transformată, spune Ionuț Sas. Totuși, componenta umană rămâne esențială, mai ales atunci când vine vorba despre responsabilitatea unei decizii.

Ionuț Sas: „Ca să vă dau un exemplu, cineva care calculează salarii. Putem spune că această activitate este una repetitivă, lucru care poate să fie înlocuit de către inteligența artificială. Dar dacă salariul va fi plătit greșit, inteligența artificială nu are această răspundere. Va exista un om, un individ care va trebui să ia până la urmă decizia legată de ce trebuie să facă acel algoritm și acea inteligență artificială.”

Joburile în care emoția umană contează vor rămâne relevante

Ionuț Sas: „Empatia pe care o transmite un medic este mult mai puternică decât algoritmul care reușește să descopere anumite lucruri, pentru că lucrează efectiv cu sentimentele umane.

Faptul că un algoritm va putea să găsească toate aspectele ascunse într-o legislație nu va putea să înlocuiască încrederea pe care un avocat o transmite clientului său. Empatia și emoția vor rămâne în continuare apanajul uman.”

Competența care poate face diferența pe piața muncii

Pentru a rămâne relevanți, profesioniștii trebuie să își dezvolte capacitatea de analiză și să învețe să pună întrebările potrivite, spune Ionuț Sas.

Ionuț Sas: „Una dintre cheile fundamentale pe care le vedem în ultima perioadă este dezvoltarea capabilităților analitice și dezvoltarea capacității de a pune o întrebare. (…) Acest lucru este numit prompt engineering și va fi elementul fundamental pentru a avea succes sau pentru a avea un succes mai rapid față de ceilalți în cadrul unei competiții corecte în piață.”

În același timp, răspunsurile oferite de AI trebuie verificate și interpretate.

Ionuț Sas: „Aceste răspunsuri nu trebuie să fie întotdeauna luate ca fiind adevărul absolut. Trebuie să existe acel element de judecată, inclusiv instinctul uman, câteodată, de a sesiza că răspunsul pe care îl primești din partea inteligenței artificiale este un răspuns care poate să fie puțin eronat.”

De ce contează cum formulezi întrebarea

Inteligența artificială generativă nu vine singură cu soluții, ci răspunde la întrebările pe care le primește, explică invitatul.

Ionuț Sas: „Ele nu au această proactivitate de a veni și să spună niște lucruri. Ele sunt reactive vizavi de întrebările pe care un individ sau o persoană le va ridica. Cu cât mai mult context, precum și subiectivitate și emoție pui în acel mesaj, calitatea răspunsului va veni din partea mașinii în aceeași măsură.”

Ce ar trebui să facă un profesionist astăzi

Pentru cei care vor să rămână valoroși în companie, primul pas este deschiderea la schimbare.

Ionuț Sas: „Cred că în primul și în primul rând trebuie să fie o persoană deschisă la schimbare, o persoană care dorește să se adapteze noilor realități. (…) Persoanele care vor reuși să îmbrățișeze cât mai rapid această simbioză între AI, decizie umană și automatizări vor fi persoanele care vor putea să facă mai mult, cu mai puțin timp, să facă mai mult cu echipe mai puține și să genereze mai multă valoare.”