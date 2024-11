Black Friday 2024 | Sfaturile experților pentru cei care vor să facă cumpărături cu plata în rate

La ce să fim atenți dacă vrem să cumpărăm prin această modalitate, aflăm de la Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online

La mai toate magazinele că au apărut aceste opțiuni de plată în rate și este foarte tentant, dar trebuie să fim atenți ce înseamnă de fapt această plată în rate, pentru că e un credit.

Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online: „Cumpăr acum și plătesc mai târziu. Chiar dacă pare că nu e un credit, chiar dacă pare că nu știu, plătesc în anumite tranșe și nu e efectiv o rată de credit. Aceste plăți în rate sunt oferite fie de sistemul bancar, fie de instituții non-bancare, de IFM-uri.

Ștefana Todică: „Atunci magazinul devine doar un intermediar și ceea ce facem noi este un contract cu un contract, instituție FM bancară sau o bancă”.

Cristi Movilă : „Întotdeauna trebuie să fim foarte atenți că întotdeauna avem de cumpărat ceva, avem de nu știu de dat un credit. Trebuie să fii foarte atent”

Ștefana Todică: „Care sunt opțiunile?”

Cristi Movilă: „Sunt mai multe variante, avem plata în rate clasică în momentul în care nu știu, avem noi un card de credit și a achităm toată suma, iar ulterior plătim ratele către instituția care ne-au oferit carduri de credit. Avem această acest sistem de plată în rate BINO pay later și sunt niște tranșe egale, de obicei patru, șase, 12, depinde foarte mult de ofertele pe care le au magazinele sau e sistemul clasic de credit. În momentul în care cumpărăm, nu știu, avem o sumă mai mare, cu un credit mai mare, mai lung, dar într-adevăr și dobânda este mai mare”.

Ștefana Todică: „Este tentant că apare în general 0% dobândă. Dar aș vrea să vedem și un exemplu, pentru că fiind mai multe variante, este posibil ca în unele situații să fie dobânda foarte mare. Avem aici de la 0% de exemplu. Pe măsură ce selectăm mai multe rate, iată putem să ajungem la 40% dobândă și trebuie să fim foarte atenți, pentru că degeaba găsim noi o ofertă, o reducere de 30% la un produs, dacă ajungem să plătim mult mai mult, dacă ajungem să plătim cu 500-600 lei, poate chiar dublu dacă vorbim de rate mai mari”.

Cristi Movilă: „Exact. De fapt, reducerea nu mai are niciun avantaj în momentul în care eu plătesc mult mai mult decât valoarea pe care am plătit-o inițial, valoarea creditului de fapt mult mai mare. E foarte important să ne uităm, cazul ăsta e un exemplu foarte bun, pentru că văd transparent dobânda. Tocmai de asta e foarte important să-mi fac temele. În momentul în care mă uit foarte atent la prețul produsului, reducerea care a fost aplicată, compar cu alte magazine. Foarte important să-mi fac temele și și pentru această modalitate de finanțare, pentru că într-un final toate vin cu avantaje și dezavantaje.Nu știu, plătesc o sumă mai mare acum, dar am dezavantajul de a ajunge să plătesc dublu”.

Ștefana Todică: „Ce se întâmplă dacă nu-mi plătesc ratele, că pare că e ușor, mai ales dacă vorbim de ora de la un magazin”.

Cristi Movilă: „Nu este ușor, pentru că e de fapt un alt credit, chiar dacă vorbim de acest sistem clasic de binowpaylater, unde nu avem dobândă deloc. E tot un credit. E un credit pe care îl am cu o instituție bancară sau non-bancar și atunci te trezești că apar pe la biroul de credit, ai probleme în viitor. Bine înțeles, plătești și așa mai întotdeauna e un credit. Asta trebuie să înțelegem foarte clar că e un credit, nu e, nu știu, o sumă de bani sau promisiune de plată pe care eu am doar cu magazinul respectiv. Că magazinul este întotdeauna intermediar”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: