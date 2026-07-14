Potrivit acestuia, consolidarea poziţiei României în Uniunea Europeană, NATO, OCDE şi, în perspectivă, în zona euro este esenţială pentru dezvoltarea economică şi pentru valorificarea avantajelor geopolitice ale ţării. În acelaşi timp, Marinescu consideră că România trebuie să treacă de la o etapă de adaptare la una de construcţie şi viziune, în contextul provocărilor generate de pandemia de COVID-19 şi de războiul din Ucraina, notează Agerpres.

În acest context, viceguvernatorul BNR afirmă că banca centrală va continua să fie un pilon de stabilitate şi credibilitate pentru economia României, subliniind importanţa menţinerii direcţiei euroatlantice şi a unei politici economice orientate spre dezvoltare pe termen lung.

„România trebuie să rămână ferm angajată în urmărirea obiectivului său strategic de aderare la zona euro. Consider că aderarea la zona euro poate fi proiectul strategic al României pentru următorul deceniu. Pentru România, aderarea la zona euro ar însemna o economie mai puternică, dar şi un nivel de trai mai bun pentru populaţie. Creşterea economică s-ar baza pe o piaţă mai eficientă şi extinsă, dobânzi mai reduse şi stabile, dar şi rezerve financiare mai solide. Aderarea la zona euro ar reprezenta şi un adevărat reviriment instituţional, dat de apartenenţa asumată la nucleul economic al Europei. Parteneriatele regionale, europene şi internaţionale rămân pilonii centrali în dinamica dezvoltării. Explorarea de noi oportunităţi în noul context comercial global, alături de colaborări strategice în domenii precum energia nucleară, industria de apărare sau tehnologiile emergente, vor aduce beneficii României. Acestea pot fi substanţiale prin valorificarea avantajelor geopolitice şi economice ale celor mai robuste formate de integrare, cu accent pe OCDE, Zona Euro şi consolidarea poziţiei în UE şi în NATO”, a spus Cosmin Marinescu.

În opinia sa, România trebuie să treacă de la o perioadă de adaptare la una de viziune şi construcţie.

„Evenimente majore, cu impact global, precum pandemia şi războiul ilegitim împotriva Ucrainei, vor dăinui în paginile de istorie. Pandemia ne-a arătat solidaritatea umană, iar conflictul ne testează hotărârea, anduranţa şi unitatea. Iar acum trebuie să învăţăm din mers cum să navigăm în aceste vremuri dificile, prin eforturi susţinute de a menţine România pe făgaşul euroatlantic. Cu pragmatism echilibrat, diplomaţia comercială este un factor esenţial de influenţă şi creştere, care trebuie să imprime reflexe economice politicii noastre externe. Puterea noastră rezidă în capacitatea de a activa atuurile pe care le putem valorifica, prin leadership asumat. În acest cadru, dorim să ne asigurăm că Banca Naţională a României va continua să reprezinte un pilon de stabilitate şi credibilitate pentru sistemul monetar şi economia României, în linie cu atribuţiile legale şi cu obiectivul privind stabilitatea preţurilor”, a precizat Cosmin Marinescu.