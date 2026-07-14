Discuţiile au loc în contextul în care criza politică ridică unele riscuri privind perspectivele de consolidare a finanţelor statului, în timp ce poziţia statului în faţa investitorilor este susţinută de execuţia bugetară bună şi de controlul cheltuielilor, anunţă Profit.ro, citat de News.ro.

Tot săptămâna aceasta, joi, vor urma şi discuţii cu agenţia Moody's, cu precizarea că Moody's nu are, de obicei, întâlniri şi cu reprezentanţi ai mediului privat.

Un raport recent al Erste Bank. arată că agenţiile internaţionale vor menţine cel mai probabil ratingul României în acest an, în aşteptarea bugetului pe 2027.

Ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, a afirmat vineri că este obligatoriu ca România să menţină calificativul de rating, pentru ca finanţarea statului să fie asigurată în condiţii cât mai bune. El a anunţat că se pregătesc intens următoarele întâlniri cu agenţiile de rating.

„România menţine încrederea investitorilor, iar finanţarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanţarea planificată pentru 2026. La acest moment, planul de finanţare al statului este realizat în proporţie de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic”, a anunţat ministrul interimar Alexandru Nazare.

Potrivit lui Nazare, „este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanţelor şi, astfel, România a reuşit să treacă prima parte a anului, într-un context de volatilitate ridicată, fără a mai fi nevoită să recurgă la prefinanţare - aşa cum s-a procedat în anii anteriori, când statul a atras încă din prima parte a anului sume mai mari decât necesarul imediat, pentru a se proteja în cazul unor perioade dificile pe pieţele financiare internaţionale”.

În mai, Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings avertiza asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR şi presiunile externe asupra economiei României.

„După ultima evaluare S&P, Fitch Ratings transmite azi un nou mesaj pentru România: am redus deficitul în primul trimestru - dar adevăratul test de credibilitate este ce facem de acum înainte. Agenţia de rating a publicat azi o nouă analiză care reconfirmă eficienţa măsurilor fiscale adoptate anul trecut. Deficitul bugetar a coborât la aproximativ 1% din PIB în primul trimestru din 2026, aproape la jumătate faţă de aceeaşi perioadă din 2024 şi 2025. Este un semnal major pentru agenţiile de rating, care arată că România îşi poate corecta dezechilibrele atunci când există disciplină, control al cheltuielilor şi decizii asumate”, transmitea ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Concluziile ultimei analize Fitch

În februarie, Fitch menținea ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Agenția mai transmitea că perspectiva negativă reflecta deteriorarea continuă a finanţelor publice ale României, în urma deficitelor fiscale ridicate, deşi în declin, şi creşterea rapidă a raportului datorie guvernamentală / PIB.

Fitch transmitea că guvernul format în vara lui 2025 a început să implementeze măsuri semnificative, care aveau potențialul de a duce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026. Agenția mai subliniat că persistau riscurile semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu, Fitch, din cauza creşterii economice slabe, a dificultăţilor de implementare, a „oboselii fiscale” şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei aflate la guvernare.