Anchetatorii au prins în flagrant un tânăr de 18 ani din Republica Moldova.

Corespondent PROTV: „Totul ar fi început când femeia a fost sunată de mai mulți indivizi care s-au prezentat drept angajați ai Poliției și ai Băncii Naționale. Aceștia i-au spus că pe numele ei au fost făcute credite în mod fraudulos și au convins-o că, pentru a-și proteja economiile, trebuie să retragă toți banii din bancă și să îi depună într-un așa-zis cont securizat al BNR.

Speriată, femeia a retras 100.000 de lei și aproape 30.000 de euro. Pentru ca totul să pară cât mai credibil, escrocii au inventat apoi un nou scenariu. Au convins-o să se întâlnească într-un parc din Cluj cu un necunoscut, căruia să îi înmâneze întreaga sumă de bani, după ce îi rostea o parolă stabilită în prealabil.

La scurt timp, escrocii au contactat-o din nou și i-au cerut încă 10.000 de euro. Atunci femeia și-a dat seama că a fost păcălită și a anunțat poliția.

Împreună cu anchetatorii, victima le-a spus escrocilor că este dispusă să le dea și această sumă, iar polițiștii au organizat un flagrant. Astfel, un tânăr de 18 ani din Republica Moldova, care venise să ridice banii, a fost prins de polițiști.

Acesta a fost audiat și este cercetat în stare de libertate pentru complicitate la înșelăciune. Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate.”