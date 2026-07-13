Corespondent Știrile ProTV: „Se vede o încetinire a inflației, însă aceasta rămâne ridicată. Așa cum arată datele, rata anuală a inflației a scăzut de la 10,9% în mai la 10,4% în iunie, ceea ce înseamnă că prețurile cresc într-un ritm ceva mai lent.

Serviciile au continuat să se scumpească cel mai mult, cu aproape 14% față de aceeași perioadă a anului trecut. Și produsele nealimentare au înregistrat creșteri importante, de peste 12%, în timp ce alimentele s-au scumpit cu aproape 6%, arată datele INS.

Haideți să le luăm pe rând. La mâncare, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și de această dată la cafea, un preț mai mare cu aproape 20%. Și la ouă, creșterea este de 13,6%, iar la lapte de 12 procente. Scumpiri vedem și la pâine sau la carne.

Dintre produsele nealimentare, în topul scumpirilor este energia electrică, mai scumpă cu aproape 60% față de acum un an. Se văd încă efectele eliminării schemei de sprijin pentru facturi. Și benzina și motorina au avut creșteri mari de prețuri, de peste 20%, față de luna mai a anului trecut, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Vă spuneam că serviciile au avut cele mai mari creșteri de prețuri. Aici apar în top chiriile. Este important de menționat că această majorare vine după ce Guvernul a actualizat prețurile după mulți ani de zile pentru locuințele de stat. Scumpiri se simt și la reparațiile auto sau serviciile de igienă și cosmetică. Potrivit prognozei BNR, ne putem aștepta ca, după aceste creșteri de prețuri, inflația să coboare în a doua parte a anului”.