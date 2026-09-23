Costul crizei de pe piața petrolului. Europenii plătesc 203 milioane de euro în plus pe zi pentru motorină - studiu

În condițiile în care perturbările geopolitice nu dau semne că se vor încheia, este nevoie urgent de o accelerare a tranziției către vehiculele electrice, prin programe de casare și prin norme mai stricte privind emisiile autovehiculelor, pentru a proteja continentul de menținerea unor prețuri ridicate pentru o perioadă îndelungată, susține T&E.

Tensiunile de pe piața produselor petroliere rafinate au făcut ca diferența dintre prețurile deja ridicate ale țițeiului și cele ale motorinei să se mărească. Ca urmare, rafinăriile obțin profituri istorice, iar companiile petroliere și-au dublat cele mai recente profituri trimestriale, în Europa, în detrimentul consumatorilor.

UE este expusă în mod deosebit deoarece este regiunea din lume care depinde cel mai mult de motorină. Transportul rutier reprezintă cea mai mare parte a consumului de motorină și de combustibili diesel în UE. La fel ca la nivel global, o proporție importantă este utilizată pentru transportul de mărfuri, iar transportatorii rutieri plătesc acum cu peste 236 € pe săptămână mai mult. Ceea ce face Europa deosebit de vulnerabilă este gradul ridicat de utilizare a autoturismelor diesel: șoferii ajung să plătească acum cu 19 € în plus de fiecare dată când își fac plinul.

Antony Froggatt, director senior la T&E, a declarat: „Strategia Europei, desfășurată timp de decenii, de a încuraja utilizarea pe scară largă a motoarelor diesel se întoarce acum împotriva ei. Prețurile mai mari la pompă îi afectează pe consumatori, în timp ce costurile mai ridicate ale transportului împing în sus prețurile tuturor celorlalte produse. Este o ironie amară faptul că SUA este țara cel mai puțin vulnerabilă la o criză pe care ea însăși a contribuit la crearea ei, în timp ce economia Europei suportă din nou consecințele. Soluția este clară: fiecare motor diesel pe care îl înlocuim cu unul electric înseamnă încă o mie de litri de petrol economisiți.”

Măsurile pe termen scurt, inclusiv reducerea cu 10 km/h a vitezelor pe autostrăzi, recomandările pentru un stil de condus economic și utilizarea în comun a autoturismelor ar putea reduce cererea de motorină cu 15%. Pe termen lung, electrificarea ar reduce semnificativ cererea de motorină.

Cele mai puțin expuse țări. Unde se află România