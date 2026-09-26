Camera inferioară a Parlamentului german a aprobat legea, iar camera superioară nu a formulat obiecţii, astfel încât măsura poate intra în vigoare. Costul pentru guvernul federal şi landuri este estimat la 2,5 miliarde de euro, scrie News.ro.

Care e reducerea

Taxele pe benzină şi motorină vor fi reduse cu 0,17 euro pe litru începând din octombrie şi până la sfârşitul lunii decembrie. Guvernul încearcă astfel să atenueze impactul scumpirii carburanţilor asupra gospodăriilor şi mediului de afaceri.

În condiţiile în care conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, coaliţia condusă de cancelarul Friedrich Merz a fost nevoită să reintroducă măsuri de sprijin pentru consumatori şi companii, după intervenţiile temporare adoptate anterior în acest an.

Germania aplicase deja o reducere a taxelor pe carburanţi în lunile mai şi iunie. Măsura a costat 1,6 miliarde de euro şi a contribuit temporar la diminuarea presiunilor inflaţioniste.