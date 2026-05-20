Numărul produselor comandate prin platformă a ajuns la 87,2 milioane, cu 9,1% mai mult decât în anul precedent, ceea ce se traduce printr-un ritm mediu al vânzărilor de peste 1,2 milioane de lei în fiecare oră.

La 25 de ani de la prima comandă înregistrată, eMAG își consolidează rolul de platformă regională de e-commerce, cu un ecosistem care a ajuns la aproximativ 9 milioane de clienți activi, 80.000 de parteneri și 100 de milioane de tranzacții anuale.

În regiune, 1 din 2 cumpărători online aleg eMAG, iar platforma continuă să crească prin servicii care ajută clienții să economisească timp și bani, în timp ce le oferă antreprenorilor acces la un canal suplimentar de vânzare cu clienți din mai multe piețe.

Traficul pe eMAG.ro a depășit pragul de 1 miliard de vizite în 2025, în creștere față de 968 de milioane în 2024. Gama de produse disponibile pentru clienți a continuat să se extindă, ajungând la 38 de milioane de oferte în România, în creștere cu 10 milioane față de anul anterior.

Crește frecvența de cumpărare: comenzi de 19 produse per client

Creșterea frecvenței de cumpărare arată că tot mai mulți oameni aleg să își facă cumpărăturile de zi de zi online. În 2025 un client a comandat, în medie, 19 produse pe an, în creștere față de 17,3 produse în anul anterior. Și tendința de diversificare a coșului de cumpărături este confirmată de comportamentul clienților: anul trecut, 1 din 4 clienți a cumpărat produse din mai mult de șase categorii, față de 22% în 2024 și 17% în 2021.

Concurență

Presiunea concurențială a crescut în special după expansiunea accelerată a platformelor chineze precum Temu și AliExpress, care livrează tot mai ușor produse către clienții din România.

Aceste platforme au schimbat comportamentul consumatorilor, atrăgând cumpărători prin prețuri foarte mici și campanii masive de marketing.

Totuși, avantajul eMAG rămâne infrastructura logistică locală, timpul redus de livrare și ecosistemul integrat construit în jurul serviciilor de plată, livrare și marketplace.

Coletele din afara UE cu valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate de la 1 ianuarie 2026 cu 25 lei

Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, este taxat cu 25 de lei de la 1 ianuarie 2026.

Taxa se aplică coletelor care conţin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanţă pentru produse importate din state sau teritorii din afara Uniunii Europene.

Responsabilitatea achitării taxei revine furnizorului bunurilor, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea la distanţă, în funcţie de situaţia concretă.

Colectarea, declararea şi virarea taxei sunt în sarcina furnizorilor de servicii poştale.