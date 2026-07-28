Măsura înseamnă desfiinţarea a circa 9.000 de locuri de muncă, în cadrul unui amplu program de restructurare al grupului Volkswagen, afectat de cererea slabă şi concurenţa tot mai puternică, transmite Reuters, citat de News.ro.

Compania a anunţat luni că, după mai multe luni de negocieri, conducerea şi reprezentanţii angajaţilor au convenit eliminarea a încă 5.000 de posturi prin pensionări, plecări voluntare şi alte măsuri care evită concedierile obligatorii.

Aceste reduceri se adaugă celor 3.900 de posturi eliminate în baza unui acord încheiat în februarie 2025 şi altor 500 de locuri de muncă desfiinţate în acest an, odată cu închiderea unor subsidiare.

La sfârşitul anului 2024, Porsche avea aproximativ 42.600 de angajaţi.

Scăderea vânzărilor din China pune presiune pe companie

Directorul general Michael Leiters a primit la începutul acestui an mandatul de a restructura compania, după prăbuşirea vânzărilor pe piaţa chineză şi încetinirea strategiei de dezvoltare a vehiculelor electrice.

Analiştii consideră că reducerea numărului de angajaţi reflectă declinul volumelor de vânzări şi este necesară pentru diminuarea costurilor, în condiţiile în care nu se întrevede o revenire puternică a pieţei chineze.

Şi alţi producători auto germani, precum Mercedes-Benz şi BMW, implementează programe de reducere a costurilor, în timp ce încearcă să facă faţă tranziţiei către automobile electrice, concurenţei constructorilor chinezi şi impactului tarifelor comerciale.

Investiţii de peste două miliarde de euro în Germania

Acordul prevede şi menţinerea deschisă a uzinelor Porsche până la sfârşitul anului 2035, precum şi investiţii de 2,1 miliarde de euro în fabrica principală din Stuttgart-Zuffenhausen şi în centrul de cercetare şi dezvoltare din Weissach.

Restructurarea face parte dintr-un program mai amplu al grupului Volkswagen, al cărui director general, Oliver Blume, urmăreşte dublarea numărului total de posturi eliminate la nivelul grupului, până la 100.000.

Blume a avertizat, de asemenea, că după 2030 există riscul închiderii a patru fabrici ale grupului, inclusiv a unei uzine aparţinând mărcii premium Audi.