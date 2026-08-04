Sameday confirmă achiziția a 100% din capitalul social al Cargus. Procesul, care a primit undă verde din partea Consiliului Concurenței, a fost finalizat, Cargus fiind deținut 100% de către Sameday începând cu 3 august 2026, potrivit unui comunicat transmis pe adresa redacției.

De acum, cele două companii trec la integrarea operațională: rețelele de livrare, echipele și sistemele interne urmează să fie aliniate treptat, cu scopul de a oferi clienților un serviciu unitar, previzibil și adaptat cerințelor tot mai ridicate ale pieței de curierat.

„Am ajuns la linia de sosire a unui proces amplu, care a cerut multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor. Odată cu finalizarea procesului de achiziție, Sameday și Cargus sunt o singură companie care își construiește viitorul. Etapa de integrare care urmează va presupune la fel de multă muncă, iar motivul pentru care am pornit acest demers rămâne neschimbat: să oferim o infrastructură de livrare mai eficientă și un standard de serviciu ridicat, în beneficiul clienților și al partenerilor noștri”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

„Finalizarea achiztiței de către Sameday marchează, pentru Cargus, începutul unei etape esențiale. Ne alăturăm Sameday cu convingerea că, împreună, putem construi o rețea mai eficientă și un standard de servicii superior pentru toți clienții noștri. Le mulțumesc colegilor din Cargus pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în această perioadă și le urez tuturor bun venit în prima etapă a acestei povești comune”, a declarat Belgin Bactali, CEO Cargus.

Prin alăturarea capacităților logistice și a resurselor umane ale celor două companii, Sameday își propune să dezvolte acoperirea națională și să crească eficiența livrărilor, atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru partenerii de business, se mai arată în comunicat.

Detalii suplimentare privind calendarul de integrare și impactul asupra serviciilor oferite clienților vor fi comunicate separat, pe măsură ce procesul avansează.

Sameday a devenit cea mai mare companie de curierat din România

Sameday este compania regională de curierat care a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere în ultimii ani, numărându-se, în prezent, printre principalii jucători din segmentul său de piață. Cu o experiență de 18 ani pe piața din România, o echipă de peste 6.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în aproximativ 8.000 de lockere easybox.

Astfel, Sameday operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune, propunându-și să reinventeze experiența de livrare zi de zi.

Sameday devine acum cea mai mare companie de curierat din România, cu afaceri cumulate raportate pentru anul 2025 de peste 2 miliarde de lei.

Sameday a declarat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 1,44 miliarde de lei, în timp ce Cargus a înregistrat în același interval afaceri de 618 milioane lei. Liderul anterior al pieței, FAN Courier, a declarat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 1,55 miliarde lei.