Sportivul brazilian a fost găsit fără semne vitale luni, după ce ar fi suferit un aparent atac de cord în timpul somnului.

„În ciuda eforturilor echipei medicale sosite la fața locului, decesul a fost constatat la locul incidentului”, a transmis compania de promovare într-un comunicat.

„Gândurile și cele mai sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familia, prietenii, colegii și toți cei apropiați lui Allan în aceste momente extrem de dificile”, a mai precizat UFC.

UFC, cea mai importantă organizație de MMA din lume, l-a descris pe Nascimento, luptător la categoria muscă din São Paulo, drept „un competitor talentat și un profesionist desăvârșit”.

Supranumit „Puro Osso” („Piele și os”), Nascimento evolua în UFC din 2021, perioadă în care a obținut patru victorii și a suferit două înfrângeri. Ultimul său meci a avut loc în iunie, când a pierdut la decizie împărțită în fața lui Mitch Raposo, la Las Vegas.

De-a lungul carierei, Allan Nascimento a înregistrat 22 de victorii și șapte înfrângeri, dintre care 16 succese au fost obținute prin submission.