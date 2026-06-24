România se clasează astfel pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte şi pe locul 12 ca număr de locuri de muncă create, performanţă care contrastează cu scăderea de 7% a proiectelor ISD la nivel european, conform EY Attractiveness Survey România 2026.

Un semnal de încredere îl reprezintă creşterea investiţiilor de extindere, care au ajuns să reprezinte 55% din totalul proiectelor, dublu faţă de anul anterior.

„Rezultatele din 2025 arată că România poate să aibă performanţă într-un context european dificil şi că investitorii existenţi au încredere să îşi extindă operaţiunile. În acelaşi timp, mesajul din 2026 este unul mai nuanţat: capitalul devine mai selectiv, iar deciziile de investiţii depind tot mai mult de predictibilitate, coerenţa politicilor publice şi capacitatea de execuţie. România are în continuare atuuri solide – talent, costuri competitive şi poziţionare strategică – însă următoarea etapă nu mai ţine de potenţial, ci de măsura în care livrăm conform aşteptărilor. Investitorii nu caută pieţe perfecte, ci pieţe credibile, în care direcţia este clară şi implementarea este consecventă”, declară Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România.

Ţara noastră intră într-o nouă etapă a ciclului investiţional cu rezultate solide şi un profil investiţional în consolidare, dar şi cu un nivel mai ridicat de exigenţă din partea investitorilor, se menţionează în studiu.

Menţinerea competitivităţii va depinde de capacitatea de a transforma avantajele structurale în rezultate concrete: infrastructură livrată, reglementări simplificate, politici predictibile şi o economie pregătită pentru investiţii tehnologice şi sustenabile, precizează reprezentanţii EY.

Sectoare atractive

Evoluţia din România este în contrast cu evoluţia generală din Europa, unde numărul proiectelor a scăzut, iar crearea de locuri de muncă a încetinit. Ţara noastră îşi consolidează rolul în regiune, însă investitorii devin mai prudenţi în deciziile viitoare.

Dinamica pozitivă din 2025 a fost susţinută în principal de investitorii deja prezenţi pe piaţă, care au ales să îşi extindă operaţiunile după validarea condiţiilor locale – forţă de muncă, costuri şi mediu operaţional.

În acelaşi timp, structura investiţiilor confirmă un profil echilibrat. Sectoarele industriale (precum Echipamente & Utilaje) rămân dominante, alături de domeniile digitale, precum Software şi servicii IT, iar creşterea investiţiilor în transport şi logistică indică rolul tot mai important al României în lanţurile de aprovizionare europene, arată realizatorii studiului.

Investitori prudenţi

Sentimentul investitorilor rămâne favorabil, dar mai rezervat pentru perioada următoare. Astfel, 52% dintre respondenţi estimează o îmbunătăţire a atractivităţii României, însă doar 5% văd o creştere semnificativă, iar 41% dintre companii planifică investiţii sau extinderi, ceea ce înseamnă un recul comparativ cu anii anteriori.

De asemenea, 34% dintre investitori au amânat, redus sau anulat planuri în ultimul an, ceea ce indică o schimbare către un climat investiţional mai selectiv şi dependent de predictibilitate.

România continuă să fie percepută pozitiv datorită disponibilităţii şi calităţii forţei de muncă, competitivităţii fiscale, costurilor operaţionale reduse şi poziţiei geografice strategice.

Totuşi, investitorii acordă o atenţie crescută unor factori precum stabilitatea macroeconomică şi politică, infrastructura, complexitatea reglementărilor sau accesul la finanţare şi costul energiei.

Aceste elemente definesc principala provocare: transformarea potenţialului în proiecte investiţionale concrete, se precizează în document.

Studiul evidenţiază şi rolul în creştere al tehnologiei. 53% dintre investitori consideră că AI a contribuit la atractivitatea României, însă 39% o percep drept mai puţin competitivă comparativ cu alte pieţe globale.

România trebuie să accelereze dezvoltarea infrastructurii tehnologice, competenţelor avansate, accesului la capital pentru companii inovatoare şi a cadrului de reglementare.

EY Attractiveness Survey Romania se bazează pe două surse principale: EY European Investment Monitor şi datele oficiale privind intrările de ISD publicate de Banca Naţională a României.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 406.209 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 53,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2025.