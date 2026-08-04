O femeie din Londra, dată dispărută în urmă cu 47 de ani, este căutată și acum. Poliția crede că ar putea fi încă în viață

Stiri externe
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Met Police

După 47 de ani de la dispariția unei femei, poliția britanică reia ancheta și cere ajutorul publicului pentru a afla ce s-a întâmplat cu adolescenta dispărută la doar 14 ani. Sora ei face un apel emoționant către cei care ar putea avea informații.

autor
Mihaela Ivăncică

„Dacă sora mea este în viață, vreau să știe că nu a fost niciodată uitată”, este mesajul transmis de Michelle Hooper, la aproape jumătate de secol de la dispariția surorii sale, Suzanne Lawrence, scrie BBC.

Suzanne avea doar 14 ani când a fost dată dispărută, în vara anului 1979. Acum, după 47 de ani, anchetatorii reanalizează cazul și fac apel la public pentru informații care ar putea dezvălui ce s-a întâmplat cu adolescenta.

Ultima zi în care femeia a fost văzută

Suzanne a plecat de acasă, din Harold Hill, în cartierul Havering din estul Londrei, pe 27 iulie 1979, împreună cu sora sa mai mică, Michelle, care avea atunci 13 ani. Cele două le-au spus părinților că urmau să stea la niște prieteni în Dagenham.

Patru zile mai târziu, pe 31 iulie, Michelle s-a întors acasă după o ceartă cu Suzanne și a anunțat poliția. Ea le-a povestit anchetatorilor că întâlniseră trei băieți la un târg din Highbury Fields, în nordul Londrei. Aceștia le-ar fi dus ulterior la un imobil abandonat ocupat ilegal.

Michelle a revenit în acea zonă împreună cu polițiștii, însă nu a reușit să identifice locul exact.

La acea vreme, anchetatorii au luat în calcul ipoteza că Suzanne s-ar fi alăturat unui târg ambulant, însă toate verificările efectuate ulterior nu au dus la găsirea ei.

Familia nu a renunțat niciodată la căutări

Cazul nu a fost închis. Detectivii Unității pentru Persoane Dispărute din Zona de Est a Poliției Metropolitane au revizuit dosarul și încearcă acum să obțină noi informații care să clarifice soarta adolescentei.

Michelle Hooper spune că a trăit aproape cinci decenii cu întrebarea fără răspuns despre sora sa.

„Am fost ultimul membru al familiei care a fost împreună cu sora mea înainte ca ea să dispară. Am plecat de acasă împreună și, pentru o perioadă, amândouă încercam să supraviețuim departe de casă. În cele din urmă, eu m-am întors, dar Suzanne nu. Au trecut mulți ani, dar nu există nicio zi în care să nu mă întreb ce s-a întâmplat cu ea. Mama noastră este acum în vârstă și, la fel ca mine, a trăit timp de decenii fără să știe ce s-a ales de fiica ei. Nicio familie nu ar trebui să fie nevoită să suporte o asemenea incertitudine atât de mult timp”, a mărturisit ea.

Poliția caută martori care ar putea avea informații

Detectivul-șef Kam Sodhi, coordonatorul anchetei din partea Poliției Metropolitane, a făcut apel la informații despre cei trei adolescenți care ar fi intrat în contact cu surorile în acea perioadă. Băieții aveau, potrivit anchetatorilor, între 14 și 17 ani și le-ar fi dus pe fete la imobilul abandonat.

El a precizat că informații aparent nesemnificative la momentul respectiv ar putea deveni acum esențiale pentru anchetă.

Poliția Metropolitană a transmis că păstrează deschise toate ipotezele privind dispariția lui Suzanne, inclusiv posibilitatea ca aceasta să fi fost victima unei infracțiuni.

Suzanne ar avea acum 61 de ani. Pentru a sprijini ancheta, polițiștii au publicat două imagini generate pe calculator care arată cum ar putea arăta în prezent.

La momentul dispariției, Suzanne era descrisă ca fiind o fată albă, cu păr drept, șaten închis, cu o înălțime de aproximativ 1,60-1,65 metri și o constituție slabă. Potrivit anchetatorilor, vorbea cu accent local din Essex.

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Sursa: BBC

Etichete: disparitie, Marea Britanie,

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