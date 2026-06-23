Compania poloneză Zakłady Farmaceutyczne Polpharma a finalizat operațiunea de preluare a Biofarm, după ce a lansat o ofertă publică pentru compania românească listată la bursă, la un pret de 1,379 lei pe acțiune, anunță Profit. Valoarea totală a tranzacției se ridică la circa 260 de milioane de euro.

Înființată în 1921, Biofarm este una dintre cele mai cunoscute companii farmaceutice din România, fiind totodată cel mai important producător român de capsule gelatinoase moi, între primii 3 producători români de soluții și suspensii pentru administrare orală și unul dintre cei mai mari fabricanți de comprimate și drajeuri din România.

Biofarm are în portofoliu peste 100 de mărci, unele cu tradiție în România, precum Carmol, Bixtonim, Triferment, Colebil, Cavit și Anghirol.

Proprietarul Polpharma, unul dintre cei mai bogați polonezi

Principalii acționari Biofarm erau Longshield Investment Group și Lion Capital, care dețineau împreună peste 88% din capitalul social.

Polpharma a fost înființată în 1935 este unul dintre cei mai mari producători de medicamente din Polonia, iar prin achiziția de peste un sfert de miliard de euro din România își consolidează poziția în Europa Centrală și de Est.

Principalul acționar este Spectra Holding, deținut de Jerzy Starak, unul dintre cei mai bogați polonezi, creditat cu o avere de 5,4 miliarde dolari. Compania are afaceri anuale de 1,1 miliarde euro și 5.600 de angajați.