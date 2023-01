Tinerii fermieri vor primi ajutor de 400 de milioane de euro. Se pot înscrie și cei care au mai luat bani o dată

Potrivit Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin care se derulează programul, vor avea prioritate cei care vor să cultive legume sau investesc în zootehnie, în special, în ferme cu vaci. Finanțarea maximă rămâne de 70.000 de euro. Noutatea este că se pot înscrie și cei care au mai luat bani o dată.

Nicu Dunca are o fermă de vaci, la Fărcașa, în județul Maramureș. A început acum cinci ani, când cu cei 40.000 de euro primiți prin programul Tanarul Fermier a cumpărat 11 vite din rasele Angus și Bălțată. Acum are 50.

Nicu Dunca, fermier: „Încet, încet am tot crescut. Pe lângă cei 40 de mii de euro a trebuit mult să pun de la mine. Eu am pornit de la un tractor de 45 de cai și acum am două. E un ajutor mare”.

La Mireșu Mare, Andrei Butușan a cultivat întâi legume, ardei, varză și castraveți. Acum vrea să acceseze bani pentru o fermă de animale. Din economii deja a cumpărat 50 de vaci de carne. Dar are nevoie de bani pentru utilaje și echipamente.

Andrei Butușan, fermier: „Îndemn tinerii să prindă drag de agricultură, noi continuăm chiar dacă nu sunt roz situațiile. A fost bine primit proiectul. La desfacere au fost problemă, e concurență mare pe zonă”.

La 35 de ani, un tânăr din Valea Mică, județul Alba, crește legume în opt solarii care împreună se întind pe 2.800 de metri pătrați. Tot cu bani europeni, anul trecut și-a montat panouri solare, ca să alimenteze sistemul de irigare.

Crinel Jurj, fermier: „Este imposibil să te dezvolți fără fonduri și așa satele sunt depopulate. Ne-am dotat cu utilaje de ultimă tehnologie, ne-am achiziționat semințe, folie, materie primă. O măsură care să vină în completare aceste proiecte deja demarate să poată fi dezvoltate ar fi mană cerească”.

Programul „Tânărul fermier” are un buget total de 250 milioane de euro. Suma maximă care poate fi obținută pentru un proiect este de 70.000 de euro, dar ca să ia banii, solicitantul trebuie să demonstreze că are viziune antreprenorială.

Din acest an, pot accesa fonduri și cei care au mai participat la program. Trebuie să aibă maximum 45 de ani, iar bugetul total este de 170 de milioane de euro. Programul se va derula până în 2027.

