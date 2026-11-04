Un cetățean indian și-a pierdut viața, iar un turist neo-zeelandez și unul dintre piloți au fost grav răniți.

Accidentul s-a produs la aproximativ 4.300 de metri altitudine, într-o zonă în care mulți turiști și alpiniști opresc adesea pentru odihnă și alimente. De altfel, unul dintre cele două aparate de zbor transporta marfă.

Potrivit imaginilor, personalul din bază a încercat să avertizeze echipajele de la bord. Însă cele două elicoptere s-au apropiat rapid unul de celălalt, iar apoi s-a produs tragedia.