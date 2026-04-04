Germania, Italia, Spania, Portugalia şi Austria au trimis vineri o scrisoare comună Comisiei Europene, cerând introducerea unei taxe de urgenţă asupra profiturilor excepţionale ale companiilor energetice. Măsura ar urma să atenueze efectele creşterii preţurilor la combustibili generate de conflictul din Golf, potrivit unui document consultat de Reuters sâmbătă, arată news.ro.

„Ar transmite un mesaj clar că cei care profită de pe urma consecinţelor războiului trebuie să contribuie la reducerea poverii asupra populaţiei", au scris miniştrii de finanţe, adresându-se comisarului european pentru climă, Wopke Hoekstra. Apelul face referire la taxa similară aplicată în 2022, când Rusia a redus livrările de gaze.

Uniunea Europeană ia în considerare reactivarea măsurilor de criză energetică din 2022. Comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, a convocat marţi o reuniune virtuală a miniştrilor energiei din UE, cerând europenilor să limiteze călătoriile pentru a evita penuria.

„Trebuie să acţionăm împreună, ca o adevărată Uniune", a declarat Jorgensen, precizând că statele membre ar trebui să se abţină de la măsuri care ar creşte consumul de combustibil.

Planurile Bruxelles-ului includ limitarea tarifelor de reţea şi a taxelor pe energie electrică. „Nu ştim cât va dura această criză. Şi, întrucât nu ştim cât de gravă va fi, pregătim diferite oportunităţi şi posibilităţi care seamănă mai mult cu cele pe care le-am folosit în timpul crizei din 2022", a explicat comisarul.

Şi România solicită coordonare europeană. Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a cerut miercuri, la Conferinţa The Economist, identificarea „rapidă a unui cadru legislativ" care să permită statelor membre să reacţioneze coerent.

„Această criză o urmează pe cea din 2022 şi urmează să fie chiar de mai mare anvergură. Avem nevoie de instrumente, de o bună coordonare şi de consilii comune ECOFIN şi în domeniul energiei", a avertizat Nazare la Bucureşti.