Oficialii europeni încearcă să evite un nou șoc pe piața energiei: aprovizionarea este, deocamdată, sigură, dar presiunea asupra prețurilor crește, iar autoritățile discută măsuri rapide. Printre acestea, fac recomandări clare pentru guverne și populație să reducă pe cât posibil activitățile care duc la un consum mare de carburanți.

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au avut o videoconferință informală convocată de urgență, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru piața energiei.

Apelul Comisiei Europene transmis de comisarul pentru energie printr-o scrisoare a fost ca statele membre să acționeze unitar.

În acest context, comisarul pentru energie a recomandat țărilor europene să aplice măsurile identificate de Agenția Internațională a Energiei care pot fi puse rapid în aplicare de guverne, companii și populație. Recomandările vizează în special transportul rutier, responsabil pentru aproape 45% din cererea globală de petrol.

Printre soluțiile propuse se numără munca de acasă, acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostradă cu cel puțin 10 kilometri pe oră, încurajarea transportului public și limitarea alternativă a accesului mașinilor private în marile orașe.

Se adaugă folosirea în comun a mașinilor, un stil de condus mai eficient, optimizarea transportului de marfă, reducerea utilizării GPL în transport, evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative și trecerea, pe cât posibil, la soluții moderne de gătit, pentru a diminua dependența de GPL.

De la începutul conflictului, prețurile au crescut cu aproximativ 70% la gaze și cu 50% la petrol.

Uniunea Europeană contribuie deja cu aproximativ 20% din rezervele petroliere de urgență eliberate la nivel internațional.