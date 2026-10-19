În acelaşi timp, acesta le transmite agricultorilor care se plâng că au fost anunţate mai multe programe de sprijin şi nu au primit nimic, că multe dintre ele sunt în ultima fază de aprobare în Parlament şi urmează să fie publicate în Monitorul Oficial, notează News.ro.

„Ministerul va avea nevoie, până la sfârşitul anului, de o sumă cuprinsă între 1,2 şi 1,5 miliarde de lei. Este discuţia pe care am purtat-o de nenumărate ori cu ministrul Finanţelor, pentru a-l convinge că, la apropiata rectificare bugetară, aceste sume să fie puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii. Multe dintre cereri sunt deja depuse, schemele sunt pregătite, plăţile pot fi făcute, dar este nevoie de bani, este nevoie de o completare a bugetului ministerului în vederea susţinerii fermierilor”, a declarat luni ministrul interimar al Agriculturii, într-o conferinţă de presă.

Acesta spune că situaţia este cu atât mai greu de înţeles, cu cât o parte din bani au venit de la CE, iar România nu reuşeşte să completeze sumele respective.

„De fiecare dată răspunsul a fost: oricum nu avem rectificare. Putem aştepta, noi, ministerul, fostul ministru, următorul ministru, dar nu noi suntem cei care aşteptăm acele sume, nu ministerul are nevoie de bani, ci fermierii care plătesc motorina la 11 lei/litru, fermierii care plătesc îngrăşămintele la preţ dublu, fermierii care sunt în competiţie cu agricultorii din celelalte state membre, unde s-au dat aceste subvenţii, fermierii care au primit de la Comisie parte din bani şi banii sunt în bugetul de stat şi noi nu suntem în stare să mai punem o sumă şi să începem să facem plăţi”, spune ministrul.

Tánczos Barna afirmă că măsurile de susţinere vizează mai multe sectoare, printre care creşterea bovinelor, dar şi a porcilor în gospodăriile populaţiei sau şi despăgubirile la secetă pentru fermierii afectaţi, în 2025.

„Avem următoarele proiecte de legi prezentate Parlamentului şi adoptate: 68 de euro/cap de animal pentru sectorul de bovine (cererile sunt depuse), pentru sectorul de suine avem 12-14 euro pe loc de cazare, proiect de lege adoptat, cereri depuse. Pentru sectorul de cereale, avem proiectul de hotărâre de guvern pentru îngrăşăminte, unde jumătate din bani sunt fonduri europene pe care le-a primit România, dar nici în ziua de astăzi, nu avem cealaltă jumătate de la Ministerul Finanţelor. Mai avem proiectul de lege pentru gospodăriile populaţiei pentru sectorul de suine. Toate acestea ori sunt în Parlament în ultima etapă de aprobare, ori sunt deja aprobate, publicate în Monitorul Oficial”, a precizat Tánczos Barna, care adaugă că se ştie clar care este impactul bugetar al acestor programe, iar suma a fost prezentată în mod oficial Ministerului Finanţelor.

Ministrul declară că la Ministerul Agriculturii începând cu luna mai nu au intrat bani suplimentari, pentru că nu a avut loc rectificarea bugetară, fiind afectate inclusiv proiectele cu finanţare europeană.

„Toate aceste programe europene, care trebuie operaţionalizate prin plăţi, trebuie să treacă prima dată printr-o rectificare bugetară. Toată lumea lucrează în limita posibilităţilor”, a precizat oficialul.