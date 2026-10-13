Cseke Attila estimează că pentru instituţiile şi cheltuielile finanţate de Ministerul Sănătăţii, este nevoie de aproape 800 de milioane de lei până la sfârşitul acestui an, notează News.ro.

„În două-trei săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcţionarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncţionare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcţionarea instituţiilor pe care le finanţează Ministerul Sănătăţii, cât şi pe palierul pe care îl asigură Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul Sănătăţii. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluţie de rectificare bugetară prin Parlament foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri, din punctul meu de vedere”, a declarat Cseke Attila, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că ministrul Sănătăţii nu mai are nicio prerogativă pentru a rezolva problema finanțării sistemului de sănătate în absența unei rectificări.

„Nu se mai poate aştepta, nu mai există niciun fel de prerogativă a ministrului Sănătăţii, indiferent că este interimar sau e cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut să luăm, am făcut aceste transferuri. De aici încolo, doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri”, a explicat ministrul interimar al Sănătăţii.

Sistemul de sănătate are nevoie de 800 de milioane de lei la rectificarea bugetară

Cseke Attila a adăugat că instituţiile finanţate de Ministerul Sănătăţii au nevoie de aproape 800 de milioane de lei până la sfârşitul acestui an.

„În ceea ce priveşte instituţiile şi cheltuielile pe care le finanţează Ministerul Sănătăţii, până la sfârşitul anului, e nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei şi foarte urgent de 227 de milioane de lei pentru a asigura pe luna noiembrie funcţionarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătăţii, din care 102 milioane de lei sunt necesare pentru cheltuielile salariale la Unităţile de Primiri Urgenţe, 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, adică în principal medicamente, la Unităţile de Primiri Urgenţă, 25 de milioane pentru cheltuieli materiale ale Serviciului de Ambulanţă, la fel partea de medicamente, în principal, şi 56 de milioane de lei pentru completarea finanţării Programului Naţional HIV-SIDA”, a detaliat Cseke Attila.

El a menţionat că aceste sume trebuie alocate până la începutul lunii noiembrie, cel mai târziu.

„Aceste sume trebuie alocate Ministerului Sănătăţii până, cel târziu, la începutul lunii noiembrie, dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, ar exista riscul ca aceste Unităţi de Primiri Urgenţe şi Serviciile de Ambulanţă să nu-şi mai poată efectua rolul pe care l-au avut, de serviciu public de sănătate. Pentru luna decembrie, la fel, cheltuieli care se ridică undeva la 550-560 de milioane de lei, pe mai multe paliere, dar urgenţa este cea referitoare la luna noiembrie”, a transmis ministrul interimar.

El a prezentat situaţia de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a repartizat către casele judeţene, în 12 octombrie, 6 miliarde de lei credite de angajament şi 5,4 miliarde de lei credite bugetare în 9 octombrie. Urmează ca în cursul zilei de astăzi toate casele judeţene să întocmească actele adiţionale, astfel încât toate programele finanţate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi toate spitalele care sunt finanţate să aibă aceste acte adiţionale şi prin care se asigură finanţarea pe luna octombrie a tot ceea ce înseamnă finanţare din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, a declarat Cseke Attila.

Spitalele au nevoie de peste 6,4 miliarde de lei

El a menţionat că pentru finanţarea spitalelor este nevoie de 6,4 miliarde de lei.

„Pentru noiembrie şi decembrie la fel este vital să existe o rectificare bugetară. Fără această rectificare bugetară, Casa Naţională nu mai dispune de sumele necesare pentru finanţarea sistemului medical pe partea pe care ei o finanţează. Şi în total, până la sfârşitul acestui an este vorba despre o sumă de 6,4 miliarde de lei care înseamnă finanţarea spitalelor, înseamnă finanţarea programelor pe care le derulează Casa de Asigurări, înseamnă finanţarea medicamentelor compensate şi tot ceea ce este în portofoliul lor”, a arătat Cseke Attila.