Ofiţerul de presă care a agresat un jurnalist a fost pedepsit, oficial, la finalul unei anchete. Decizia luată

Ofiţerul de presă de la Palatul Victoria care a încercat să blocheze fizic jurnaliştii ca să nu ajungă aproape de premier a fost sancţionat cu reducerea salariului cu 5% timp de o lună.

autor
Sabrina Saghin

„Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuţii de ofiţer de presă din cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii cu Presa, implicat în situaţia din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, şi-a încheiat activitatea. Comisia a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată", a informat, marţi, Guvernul.

Pe 27 noiembrie, Executivul anunţa că ofiţerul de presă implicat în incidentul cu jurnaliştii de la Palatul Parlamentului va fi cercetat disciplinar.

Din dispoziţia şefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, coordonată de un demnitar cu experienţă în domeniul legislaţiei muncii. Comisia includea specialişti în domeniile juridic, comunicare şi relaţii cu presa din cadrul instituţiei, a precizat Guvernul.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţa la momentul respectiv că ofiţerul de presă, care a manifestat un exces de zel la adresa jurnaliştilor cu ocazia prezenţei premierului la Parlament, face obiectul unei anchete disciplinare. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 13-01-2026 15:22

