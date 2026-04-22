Superba felină, din rasa British Shorthair, a câștigat „Scandinavian Winner 2026”, un concurs la care au participat peste 800 de surate de-ale ei, din întreaga lume.

Kira Kiralina - o pisică de 6 ani, din rasa British Shorthair - e născută în Iași și are multe titluri în palmares. Ultimul, obținut weekendul trecut, în orașul Kolding, Danemarca, unde a câștigat locul 1 la Scandinavian Winner 2026, una dintre cele mai dificile competiții din lumea pisicilor. Au concurat peste 800 de feline, dintre care aproximativ 200 la categoria ei - cea a pisicilor cu păr scurt.

Raluca Roșca, proprietar: „Acest premiu este rodul unei munci extraordinare cu atât mai mult cu cât este un dorit de foarte mulți crescători. A fost singurul British Shorthair ce a câștigat. De cele mai multe ori îi spunem Împărăteasa pentru că are o atitudine de împarateasă. Ea nu aleargă, merge calm și impunător chiar și prin casă. i se spune Ursoaica de Bucovina pentru că specific british-ului este această față de ursuleț de pluș, este o bucovineancă adevărată”.

În 2025, Federația Internațională Felină a desemnat-o cea mai frumoasă pisică din lume. Iar anul acesta, în februarie, a fost aleasă cea mai frumoasă din Europa, la Central European Winner 2026, în Austria.

Mihaela Proboteanu, proprietar: „Trebuie să îndeplinească standardul rasei și mai presus trebuie să aibă o atitudine de show, o prestanță trebuie să se lase manevrată de juriu și trebuie să se mențină calmă și impunătoare. Ea le are pe toate. Kira Kiralina, din Panait Istrati, era o forță, era delicată, în același timp impunătoare, fix același lucru l-am văzut și eu în Kira”.

Abia ajunsă în țară, Împărăreasa Kira - așa cum îi spune stăpâna ei - se pregăteste pentru un nou concurs, de unde ar putea să revină în țară cu o nouă coroană.