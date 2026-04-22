Câți români au muncit anul trecut: Peste 90% din cei cu studii superioare, față de 35% din cei cu nivel scăzut de educație

În anul 2025, situația pieței muncii din România a arătat o ușoară degradare, atât prin scăderea ratei de ocupare, cât și prin creșterea șomajului.

Populația activă a fost de 8.194.600 persoane, dintre care 7.694.300 erau persoane ocupate, iar 500.300 se aflau în șomaj, arată datele INS.

Rata șomajului a ajuns la 6,1%, în creștere cu 0,7 puncte procentuale față de anul anterior.

Rata de ocupare a populației în vârstă de 15-64 ani a fost de 63,0%, în scădere față de anul precedent cu 0,8 puncte procentuale. 

Iar în rândul persoanelor cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 ani rata de ocupare a fost anul trecut de 69,0%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,5 puncte procentuale.

Diferențele pe sexe rămân semnificative, rata de ocupare fiind de 71,4% în cazul bărbaților și de 54,4% în cazul femeilor. De asemenea, mediul urban a înregistrat o rată de ocupare mai mare, de 69,7%, comparativ cu 56,0% în mediul rural.

Pe grupe de vârstă, tinerii între 15 și 24 de ani au avut o rată a ocupării de 17,6%, în timp ce persoanele cu vârste între 55 și 64 de ani au avut o rată de 57,0%. 

Diferențe majore între nivelurile de educație

Cel mai ridicat nivel de ocupare s-a înregistrat în rândul persoanelor cu studii superioare, unde rata a fost de 90,1%, în timp ce persoanele cu nivel scăzut de educație au avut o rată de doar 34,9%.

În structura populației ocupate, salariații au avut ponderea cea mai mare, respectiv 86,9%. Din totalul persoanelor ocupate, 57,5% lucrau în servicii, 32,4% în industrie și construcții, iar 10,1% în agricultură. Sectorul privat a concentrat 82,3% din totalul ocupării, în timp ce sectorul public a reprezentat 17,1%.

În anul 2025, 2,5% dintre persoanele ocupate au lucrat cu program parțial, iar durata medie a săptămânii de lucru a fost de 38,2 ore. În plus, 43.300 mii de persoane au desfășurat și activități secundare.

Rata șomajului a fost de 6,1%, mai mare decât în anul precedent, cu diferențe reduse între bărbați (6,2%) și femei (6,0%). În mediul rural, șomajul a fost mult mai ridicat, ajungând la 9,8%, comparativ cu 3,0% în mediul urban. Tinerii au fost cei mai afectați, cu o rată a șomajului de 26,1% în rândul celor de 15–24 de ani.

Șomajul de lungă durată a avut o rată de 2,1%, iar 35,1% dintre șomeri se aflau în această situație de peste un an. În cazul tinerilor, șomajul de lungă durată (peste șase luni) a fost de 12,8%, cu o incidență de 49,0%.

În ansamblu, anul 2025 evidențiază o piață a muncii cu o ușoară scădere a ocupării și o creștere a șomajului, cu diferențe importante între categorii de vârstă, nivel de educație și mediu de rezidență.

Șomajul reprezintă situația în care o persoană aptă de muncă își caută activ un loc de muncă, dar nu reușește să se angajeze, deci nu toți cei care nu lucrează sunt considerați șomeri.

