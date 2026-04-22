Câți români au muncit anul trecut: Peste 90% din cei cu studii superioare, față de 35% din cei cu nivel scăzut de educație

Populația activă a fost de 8.194.600 persoane, dintre care 7.694.300 erau persoane ocupate, iar 500.300 se aflau în șomaj, arată datele INS.

Pe grupe de vârstă, tinerii între 15 și 24 de ani au avut o rată a ocupării de 17,6%, în timp ce persoanele cu vârste între 55 și 64 de ani au avut o rată de 57,0%.

Diferențele pe sexe rămân semnificative, rata de ocupare fiind de 71,4% în cazul bărbaților și de 54,4% în cazul femeilor. De asemenea, mediul urban a înregistrat o rată de ocupare mai mare, de 69,7%, comparativ cu 56,0% în mediul rural.

Iar în rândul persoanelor cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 ani rata de ocupare a fost anul trecut de 69,0%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,5 puncte procentuale.

Rata de ocupare a populației în vârstă de 15-64 ani a fost de 63,0%, în scădere față de anul precedent cu 0,8 puncte procentuale.

Diferențe majore între nivelurile de educație

Cel mai ridicat nivel de ocupare s-a înregistrat în rândul persoanelor cu studii superioare, unde rata a fost de 90,1%, în timp ce persoanele cu nivel scăzut de educație au avut o rată de doar 34,9%.

În structura populației ocupate, salariații au avut ponderea cea mai mare, respectiv 86,9%. Din totalul persoanelor ocupate, 57,5% lucrau în servicii, 32,4% în industrie și construcții, iar 10,1% în agricultură. Sectorul privat a concentrat 82,3% din totalul ocupării, în timp ce sectorul public a reprezentat 17,1%.

În anul 2025, 2,5% dintre persoanele ocupate au lucrat cu program parțial, iar durata medie a săptămânii de lucru a fost de 38,2 ore. În plus, 43.300 mii de persoane au desfășurat și activități secundare.

Rata șomajului a fost de 6,1%, mai mare decât în anul precedent, cu diferențe reduse între bărbați (6,2%) și femei (6,0%). În mediul rural, șomajul a fost mult mai ridicat, ajungând la 9,8%, comparativ cu 3,0% în mediul urban. Tinerii au fost cei mai afectați, cu o rată a șomajului de 26,1% în rândul celor de 15–24 de ani.

Șomajul de lungă durată a avut o rată de 2,1%, iar 35,1% dintre șomeri se aflau în această situație de peste un an. În cazul tinerilor, șomajul de lungă durată (peste șase luni) a fost de 12,8%, cu o incidență de 49,0%.

În ansamblu, anul 2025 evidențiază o piață a muncii cu o ușoară scădere a ocupării și o creștere a șomajului, cu diferențe importante între categorii de vârstă, nivel de educație și mediu de rezidență.

Șomajul reprezintă situația în care o persoană aptă de muncă își caută activ un loc de muncă, dar nu reușește să se angajeze, deci nu toți cei care nu lucrează sunt considerați șomeri.