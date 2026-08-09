„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raportul citat de Agerpres.

Valoarea contribuţiilor virate în luna iunie a fost de 95 milioane de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 166 de lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 5,43 miliarde de lei, respectiv 61,8%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 2,63 miliarde de lei (30%). Fondurile de investiţii ocupau poziţia a treia, cu 277,36 milioane de lei, reprezentând 3,2% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 1.097.974 participanţi la finalul lunii iunie 2026.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.