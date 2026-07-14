„Blocul Naţional Sindical a luat act cu îngrijorare de iniţiativa legislativă asumată de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorităţi şi neafiliaţi, aflată în dezbaterea Parlamentului României, prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi banii acumulaţi de români în Pilonul II de pensii în companii din domeniul apărării, securităţii şi industriei de armament. Mai mult, înţelegem că proiectul legislativ este susţinut şi de premierul demis Ilie Bolojan şi echipa sa”, se arată într-un comunicat al confederaţiei sindicale, citat de Agerpres.

Liderii sindicali susţin că, din lipsa banilor la buget şi în încercarea de a ascunde efectele unei noi creşteri a deficitului, „politicienii au ajuns să privească economiile românilor din Pilonul II de pensii ca pe o sursă de lichidităţi pentru finanţarea industriei militare”.

Trebuie precizat că după 18 ani de funcționare, cele șapte fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost de 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții.

„După ce au angajat România la împrumuturi de aproximativ 16 miliarde de euro prin programul SAFE, fără să obţină beneficii reale pentru economia naţională, iar cea mai mare parte a acestor fonduri urmează să ajungă în afara ţării, Guvernul demis continuă aceeaşi politică. Recent, acesta a aprobat un nou acord strategic, de peste două miliarde de euro, cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems pentru achiziţia sistemului mobil de apărare antiaeriană SPYDER - cea mai mare comandă din istoria producătorului israelian. Se pare că, atunci când este vorba despre asumarea răspunderii politice, acest guvern îmbracă bine haina constituţională a unui guvern limitat ca atribuţii. Când este vorba însă despre 'shopping' pe bani publici şi semnarea unor contracte de miliarde de euro, este campion!”, se mai scrie în comunicat.

Sindicaliștii cer prudență în folosirea banilor din pensiile private

BNS subliniază că, în cadrul procedurii obligatorii de avizare în Consiliul Economic şi Social, confederaţia a avizat negativ acest proiect.

„Încă din 2002, Guvernul Năstase a adoptat un act normativ în baza căruia toate achiziţiile de tehnică militară (armament şi muniţie) care urmau să fie făcute de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe, trebuiau să urmeze un ciclu de negociere cu furnizorii de bunuri şi servicii cu uz militar după cum urmează: Statul român crea cadrul prin care instituţiile de forţă mai sus menţionate aveau libertatea să-şi aleagă tehnologiile militare necesare spre a fi achiziţionate astfel încât România să îşi poată satisface nevoile de infrastructura materială care să asigure majoritatea componentelor de securitate naţională şi, de asemenea, să răspundă tuturor cerinţelor de interoperabilitate ca stat membru NATO. Din momentul în care era stabilit partenerul comercial al statului român, prin proceduri transparente, ar fi trebuit să înceapă un amplu proces de negociere cu acesta în vederea obţinerii în interesul statului român, de investiţii directe, transferuri de tehnologii de ultimă generaţie, crearea de locuri de muncă de bună calitate în companii nou-înfiinţate pe teritoriul României, care, la rândul lor, să producă bunuri şi servicii atât pentru folosinţă internă, cât şi pentru export (offset)”, explică liderii sindicali.

Potrivit acestora, de peste 20 de ani, decidenţii politici au refuzat să aplice prevederile legale şi au inventat tot felul de scuze.

„România a cumpărat, în tot acest timp, echipamente şi tehnologii militare de ordinul miliardelor de dolari. Din păcate, niciunul din aceste contracte uriaşe închiate de România nu a beneficiat de mecanismul de compensare economică (de tip offset), definit mai sus. Toţi oamenii politici care au avut responsabilităţi în acest domeniu ar trebui să privească spre exemplul Poloniei. Astăzi, Polonia are cea mai puternică industrie de apărare dintre statele fostului bloc comunist, deoarece decidenţii politici şi militari au pus pe primul loc interesul naţional, mai presus de interesele lor personale. Prin negocieri derulate în beneficiul economiei proprii, Polonia a reuşit să dezvolte clustere industriale, să creeze mii de locuri de muncă bine plătite şi să îşi consolideze capacitatea de a produce şi exporta tehnică militară”, menţionează BNS.

În context, BNS consideră că orice iniţiativă care vizează utilizarea economiilor pentru pensie ale românilor trebuie analizată cu maximă prudenţă.