Statul la coadă se mută în online. Românii așteaptă în fața ecranelor pentru consultații la medic sau bilete la concerte

Stiri actuale
06-09-2025 | 20:21
×
Codul embed a fost copiat

Cozile s-au mutat în lumea virtuală, fie că vorbim de bilete la concerte, piese de teatru ori meciuri. Iar organizatorii scapă astfel de blocajele online atunci când zeci de mii de persoane intră pe același site odată.

autor
Claudia Nițoi

La o coadă virtuală oamenii își rezervă locul pe site sau într-o aplicație și așteaptă să fie anuntați când le vine rândul.

S-a întâmplat în special când s-au vandut bilete la marile evenimente – de la meciurile echipei naționale, până la concertele Coldplay sau Ed Sheeran, pentru care zeci de mii de oameni au intrat simultan online ca să prindă un loc.

Se formează cozi virtuale inclusiv la spectacolele de teatru.

Radu Dumitrescu, specialist IT: „Vorbim de o tehnologie destul de clasică de servere, de tip web și baze de date. Avantajele principale ar putea fi economisirea de timp pentru că oamenii nu o să mai piardă efectiv timpul să stea fizic”.

Citește și
oameni pe strada
Românii, din ce în ce mai atenți la siguranța lor online. Numărul escrocheriilor semnalate a crescut cu 40% într-un singur an

Cozile online, o „unelată” la îndemâna antreprenorilor

În acelați timp organizatorii de evenimente pot urmări în timp real câți oameni așteaptă si unde este cea mai mare cerere. Astfel își pot adapta strategia de vânzari.

Laura Coroianu, organizator de evenimente: „E un sistem special destinat unui confort sporit al cumpărătorilor, adică toată lumea poate să intre în această coadă în loc ca acest sistem să se blocheze complet, să cadă site-ul, să nu mai poți să ai niciun fel de acces la bilete. Faptul că reușești să te înscrii în coadă nu este un o garanție a achizitionarii biletelor pentru că depinde foarte mult de câte zeci de mii sau sute de mii de oameni se află în coadă în acel moment”.

Coada de la medici se mută online

Si aglomerația din cabinetele medicale se mută pe internet. Tot mai multe clinici și spitale, au aplicatii cu ajutorul cărora pacienții pot să discute cu medicii, chiar din confortul casei.

Oamenii care au diverse probleme de sănătate intră într-o sală de așteptare digitală si stau acolo pănă când medicul îi invita in apelul video.

Se stă pe liste și pentru jucariile Labubu, dorite de oameni din lumea intreaga. În Europa, figurinele se mai pot cumpăra numai din magazinul oficial în urma unor concursuri și pe baza unor înscrieri prealabile.

Sursa: Pro TV

Etichete: concert, online, cozi, doctor,

Dată publicare: 06-09-2025 20:20

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
BNS: Munca pe platformele online trebuie reglementată urgent - sute de mii de oameni lucrează fără protecție legală
Stiri Politice
BNS: Munca pe platformele online trebuie reglementată urgent - sute de mii de oameni lucrează fără protecție legală

Munca pe platformele online trebuie reglementată în România, în condiţiile în care sunt câteva sute de mii de oameni care lucrează în această zonă, complet dereglementată, afirmă preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin. 

Românii, din ce în ce mai atenți la siguranța lor online. Numărul escrocheriilor semnalate a crescut cu 40% într-un singur an
Stiri actuale
Românii, din ce în ce mai atenți la siguranța lor online. Numărul escrocheriilor semnalate a crescut cu 40% într-un singur an

Nivelul ameninţărilor în spaţiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate a crescut cu 40,2%, în 2024 faţă de anul anterior, în linie cu tendinţele globale UE, transmite instituția.

Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public
Stiri externe
Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public

Ministrul Transporturilor din Turcia a fost amendat după ce a postat un videoclip în care conduce cu 225 km/h pe autostradă. A fost criticat dur online și și-a cerut scuze public.

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Septembrie 2025

29:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28