Statul la coadă se mută în online. Românii așteaptă în fața ecranelor pentru consultații la medic sau bilete la concerte

Cozile s-au mutat în lumea virtuală, fie că vorbim de bilete la concerte, piese de teatru ori meciuri. Iar organizatorii scapă astfel de blocajele online atunci când zeci de mii de persoane intră pe același site odată.

La o coadă virtuală oamenii își rezervă locul pe site sau într-o aplicație și așteaptă să fie anuntați când le vine rândul.

S-a întâmplat în special când s-au vandut bilete la marile evenimente – de la meciurile echipei naționale, până la concertele Coldplay sau Ed Sheeran, pentru care zeci de mii de oameni au intrat simultan online ca să prindă un loc.

Se formează cozi virtuale inclusiv la spectacolele de teatru.

Radu Dumitrescu, specialist IT: „Vorbim de o tehnologie destul de clasică de servere, de tip web și baze de date. Avantajele principale ar putea fi economisirea de timp pentru că oamenii nu o să mai piardă efectiv timpul să stea fizic”.

Cozile online, o „unelată” la îndemâna antreprenorilor

În acelați timp organizatorii de evenimente pot urmări în timp real câți oameni așteaptă si unde este cea mai mare cerere. Astfel își pot adapta strategia de vânzari.

Laura Coroianu, organizator de evenimente: „E un sistem special destinat unui confort sporit al cumpărătorilor, adică toată lumea poate să intre în această coadă în loc ca acest sistem să se blocheze complet, să cadă site-ul, să nu mai poți să ai niciun fel de acces la bilete. Faptul că reușești să te înscrii în coadă nu este un o garanție a achizitionarii biletelor pentru că depinde foarte mult de câte zeci de mii sau sute de mii de oameni se află în coadă în acel moment”.

Coada de la medici se mută online

Si aglomerația din cabinetele medicale se mută pe internet. Tot mai multe clinici și spitale, au aplicatii cu ajutorul cărora pacienții pot să discute cu medicii, chiar din confortul casei.

Oamenii care au diverse probleme de sănătate intră într-o sală de așteptare digitală si stau acolo pănă când medicul îi invita in apelul video.

Se stă pe liste și pentru jucariile Labubu, dorite de oameni din lumea intreaga. În Europa, figurinele se mai pot cumpăra numai din magazinul oficial în urma unor concursuri și pe baza unor înscrieri prealabile.

