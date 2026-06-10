Statul a publicat pentru prima dată lista completă a chiriilor RA-APPS. Cât plătesc partidele politice și firmele

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) administrează aproximativ 150–160 de contracte de închiriere active, prin care instituții publice, partide politice și firme private ocupă spații în cel puțin 30 de locații din București și împrejurimi. Datele au fost publicate pentru prima dată în mod oficial pe 5 iunie 2026, în baza HG 420/2026.

Documentul arată că majoritatea contractelor instituțiilor publice au fost atribuite direct, fără licitație. Excepțiile sunt limitate și vizează în principal contracte de dimensiuni reduse sau cabinete parlamentare. Printre beneficiari se regăsesc ministere, agenții și autorități independente, instituții de control și audit, prefecturi, dar și structuri culturale sau dedicate memoriei istorice. Cele mai mari suprafețe închiriate de instituții publice sunt concentrate la Casa Presei Libere și pe Splaiul Independenței.

Consiliul Concurenței deține cel mai mare contract unic din document. Este vorba despre un spațiu de 10.786 mp la Piața Presei Libere 1, pentru care plătește 463.110 lei pe lună. ANAF ocupă în total circa 10.000 mp în același complex, prin trei contracte separate, cu o chirie cumulată de peste 410.000 lei lunar. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) închiriază 6.877 mp la Splaiul Independenței 202A — 349.175 lei pe lună.

Printre alte contracte notabile ale instituțiilor statului se numără cel al Autorității Electorale Permanentăe careplătește cumulat circa 223.000 lei/lună pentru două spații (Eugeniu Carada și Stavropoleos), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu aproximativ 351.000 lei/lună pentru trei contracte pe strada Mendeleev, iar DNA are două contracte la Str. Transilvaniei 2 și Piața V. Mărăcineanu, totalizând circa 153.000 lei/lună.

Camera de Comerț și Industrie a României ocupă 18.000 mp pe Bd. Expoziției în regim de folosință gratuită, printr-un contract valabil până în 2053 (HG 1709/2004).

Aproape toate contractele cu instituții publice sunt atribuite direct, fără licitație. Majoritatea expiră la 31 decembrie 2026. Câteva contracte mai vechi au durată nedeterminată sau sunt legate de „existența construcției". Cele mai lungi contracte active aparțin Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (până în august 2030) și Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (până în iulie 2031).