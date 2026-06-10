Statul a publicat pentru prima dată lista completă a chiriilor RA-APPS. Cât plătesc partidele politice și firmele

Stiri Economice
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Shutterstock casa presei libere
Shutterstock

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a publicat situația terenurilor și imobilelor închiriate către instituții publice, partide politice și firme private, în baza obligațiilor de transparență din HG 420/2026.

autor
Adrian Popovici

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) administrează aproximativ 150–160 de contracte de închiriere active, prin care instituții publice, partide politice și firme private ocupă spații în cel puțin 30 de locații din București și împrejurimi. Datele au fost publicate pentru prima dată în mod oficial pe 5 iunie 2026, în baza HG 420/2026.

Documentul arată că majoritatea contractelor instituțiilor publice au fost atribuite direct, fără licitație. Excepțiile sunt limitate și vizează în principal contracte de dimensiuni reduse sau cabinete parlamentare. Printre beneficiari se regăsesc ministere, agenții și autorități independente, instituții de control și audit, prefecturi, dar și structuri culturale sau dedicate memoriei istorice. Cele mai mari suprafețe închiriate de instituții publice sunt concentrate la Casa Presei Libere și pe Splaiul Independenței.

Consiliul Concurenței deține cel mai mare contract unic din document. Este vorba despre un spațiu de 10.786 mp la Piața Presei Libere 1, pentru care plătește 463.110 lei pe lună. ANAF ocupă în total circa 10.000 mp în același complex, prin trei contracte separate, cu o chirie cumulată de peste 410.000 lei lunar. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) închiriază 6.877 mp la Splaiul Independenței 202A — 349.175 lei pe lună.

Printre alte contracte notabile ale instituțiilor statului se numără cel al Autorității Electorale Permanentăe careplătește cumulat circa 223.000 lei/lună pentru două spații (Eugeniu Carada și Stavropoleos), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu aproximativ 351.000 lei/lună pentru trei contracte pe strada Mendeleev, iar DNA are două contracte la Str. Transilvaniei 2 și Piața V. Mărăcineanu, totalizând circa 153.000 lei/lună.

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Camera de Comerț și Industrie a României ocupă 18.000 mp pe Bd. Expoziției în regim de folosință gratuită, printr-un contract valabil până în 2053 (HG 1709/2004).

Aproape toate contractele cu instituții publice sunt atribuite direct, fără licitație. Majoritatea expiră la 31 decembrie 2026. Câteva contracte mai vechi au durată nedeterminată sau sunt legate de „existența construcției". Cele mai lungi contracte active aparțin Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (până în august 2030) și Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (până în iulie 2031).

Ce chirii au partidele politice în spațiile statului român

PNL ocupă trei terenuri pe Aleea Modrogan: sediul central aflat pe un teren de 20.138 mp, organizația București (561 mp) și filiala Ilfov (531 mp) pentru care plătește în total circa 1.060 RON pe lună pentru peste 21.000 mp. Contractul pentru sediul central a expirat în februarie 2026 și se află, potrivit documentului, „în procedură de încheiere contract de concesiune".

PSD ocupă sediul central la Șos. Kiseleff 10 cu 5.392 mp de teren, pe care plătește 269 lei/lună, printr-un contract din 2014 fără termen de încetare explicit, valabil „pe toată perioada construcției". Organizația Județeană Ilfov (Str. Negustori 3, 928 mp) are același tip de contract, din 2004. Organizația Sector 1 închiriază 80 mp pe Bd. Gh. Magheru 7 la 420 lei + 738 euro/lună.

UDMR plătește 4.329 lei/lună pentru o clădire de 770 mp pe Str. Petőfi Sándor 47, contract până în noiembrie 2026. PUSL ocupă 786 mp construcție plus 2.782 mp teren la Kiseleff 57, pentru 5.854 lei/lună. Pro România are un contract până în decembrie 2027 pentru 545 mp la Str. Gina Patrichi 10, la 3.882 lei/lună.

Partidul Bunăstării Decente, fără reprezentare parlamentară, ocupă două etaje dintr-o vilă pe Șos. Kiseleff 24, aproximativ 421 mp, pentru care plătește plătind aproximativ 3.720 euro/lună. Partidul Alianța Lege și Ordine are contractul de partid cu cea mai lungă durată din document: 267 mp pe Str. Russo 13-19, până în ianuarie 2031, la 151 lei + 1.518 euro/lună. USR închiriază cel mai mic spațiu dintre toate partidele — 41 mp la Kiseleff 55, pentru 243 lei + 204 euro/lună.

Ce firme private au închiriat spații de la stat

RAPPS are aproximativ 80–90 de contracte cu firme private, reprezentând circa 60–65 de entități distincte. Spațiile închiriate variază de la 1 mp (ARS Monitor SRL la Casa Presei Libere, 1,77 lei/lună) până la 7.107 mp — Spirmina Corporation SRL pe Str. Delavrancea 6A, printr-un contract din 1996, pentru care plătește 59.962 euro/lună. Acesta este cel mai mare preț lunar în euro din document. Al doilea contract ca valoare în euro aparține US Food Network SRL — 1.071 mp pe Magheru 28-30, la 14.500 euro/lună.

Intervalul tipic pentru firmele de la Casa Presei Libere și din celelalte clădiri centrale este de 20–200 mp, cu chirii între 400 și 3.500 lei/lună. Cel mai mic preț înregistrat este de 8,85 RON/lună (SC Maxjoy Eurotrade Concept SRL, 5 mp la Casa Presei Libere), iar cel mai mare în lei — 30.855 lei/lună — aparține Antherme Management SRL pentru 1.271 mp în același complex. Firmele de telecomunicații (Vantage Towers, Orange, DIGI, Telekom) dețin spații tehnice mici, de 6–50 mp, cu chirii între 200 și 1.600 euro/lună.

Lista contractelor de închiriere a spațiilor RA-APPS
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Etichete: rapps, chirii, partide politice,

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